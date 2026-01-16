Λογαριασμός
«Αυτός είναι ο καταλληλότερος για τη Γιουνάιτεντ» - Η επιλογή του Ρούνεϊ για προπονητή

Ο Γουέιν Ρούνεϊ πρότεινε τον καταλληλότερο προπονητή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ρούνεϊ

Τη στιγμή που ο Κάρικ έχει πιάσει δουλειά ως προσωρινός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η διοίκηση της ομάδας συνεχίζει την αναζήτηση του καταλληλότερου για το πόστο.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ομάδα και με τη «χρυσή εποχή» των επιτυχιών της, μιλώντας σε βρετανικά ΜΜΕ πρότεινε τον καταλληλότερο -κατά τη δική του κρίση- για να μπορέσει να επαναφέρει τη Γιουνάιτεντ στις επιτυχίες.

Ποιος είναι αυτός, λοιπόν, που επέλεξε ο Ρούνεϊ; Ο Τόμας Τούχελ.

«Ο Τσάμπι Αλόνσο τα πήγε θαυμάσια στη Λεβερκούζεν και νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες εκείνος να περιμένει τη Λίβερπουλ. Για εμένα ο Τούχελ είναι ο ΕΝΑΣ. Γνωρίζει πολύ καλά την Premier League, έχει κατακτήσεις τίτλων, και ήδη τα πηγαίνει καλά στην εθνική. Ο χρόνος θα δείξει», ανέφερε.

Ωστόσο, στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι η απόφαση της διοίκησης να δώσει τα ηνία της ομάδας για το επόμενο διάστημα μέχρι να βρεθεί κάποιος στον Κάρικ είναι σωστή και η πιο κατάλληλη που θα μπορούσε να γίνει αυτή την στιγμή.

Πηγή: sport-fm.gr

