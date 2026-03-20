Λίγες μέρες μετά την απόφαση να απονεμηθεί το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο κι όχι στη νικήτρια των… τεσσάρων γραμμών Σενεγάλη, επειδή οι παίκτες της είχαν αποχωρήσει προσωρινά από το γήπεδο διαμαρτυρόμενοι για ένα πέναλτι, φαίνεται πως άνοιξε… φάμπρικα.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γουινέας καλεί την συνομοσπονδία Αφρικής (CAF) να επανεξετάσει και τη δική της υπόθεση, που συνέβη 50 χρόνια πριν! Τότε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής διεξαγόταν με οκτώ ομάδες και στην τελική φάση σχηματιζόταν ένας όμιλος με τέσσερις και η χώρα που είχε τους περισσότερους βαθμούς έπαιρνε τον τίτλο.

Το 1976, στον καθοριστικό αγώνα, η Γουινέα προηγείτο 1-0 του… Μαρόκου, οι παίκτες του οποίου αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από το γήπεδο για μια διαιτητική απόφαση. Τελικά επέστρεψαν και ισοφάρισαν στο 86’, με το Μαρόκο να τερματίζει στην πρώτη θέση και να παίρνει τον τίτλο, ενώ η Γουινέα έχασε με αυτή την ισοφάριση το τρόπαιο.

«Φέρτε μας πίσω το Κύπελλο», φωνάζει τώρα η ομοσπονδία της Γουινέας βασιζόμενη στην πρόσφατη δικαίωση του Μαρόκου.

