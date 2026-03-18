Απίστευτα πράγματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο! Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε ότι το Μαρόκο είναι ο νέος κάτοχος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού με τη Σενεγάλη. Η απόφαση έρχεται δύο μήνες μετά τον αγώνα, ο οποίος είχε διακοπεί όταν οι Σενεγαλέζοι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το περιστατικό που οδήγησε στη μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στην παράταση του τελικού στο Ραμπάτ. Μετά από πτώση του Μπραχίμ Ντίαζ στην περιοχή, ο διαιτητής αρχικά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, όμως η παρέμβαση του VAR οδήγησε στην υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Μαρόκου. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον πάγκο της Σενεγάλης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Πάπε Τιάου να καλεί τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο.

Η διακοπή κράτησε αρκετά λεπτά και η Σενεγάλη δεν επέστρεψε ποτέ κανονικά στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση της απόφασης της CAF.

Η Επιτροπή Εφέσεων έκρινε ότι η Σενεγάλη παραβίασε τους κανονισμούς, συγκεκριμένα τα άρθρα 82 και 84 του Κανονισμού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τα οποία αφορούν τη μη συνέχιση αγώνα και την αποχώρηση ομάδας από τον αγωνιστικό χώρο.

Ως αποτέλεσμα, ο τελικός κατοχυρώνεται υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0 στα χαρτιά, ενώ ακυρώνεται η προηγούμενη απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF.

Η ανακοίνωση της CAF:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε σήμερα ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον Τελικό του TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Μαρόκο 2025, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3-0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Σε σχέση με την έφεση της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Η έφεση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) κρίνεται παραδεκτή ως προς τη μορφή και γίνεται δεκτή.

- Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

- Η Επιτροπή Εφέσεων διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Η ένσταση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) γίνεται δεκτή.

- Διαπιστώνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Σε εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον αγώνα, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3–0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ή αιτήσεις για περαιτέρω μέτρα απορρίπτονται».

🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



CAF statement tonight. ⤵️🇲🇦 pic.twitter.com/T27V28QDes — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

