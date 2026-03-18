Η Σενεγάλη δεν επιστρέφει το τρόπαιο: «Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα»

Σαν βόμβα έσκασε χθες το βράδυ η είδηση ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής (CAF) ανακοίνωσε ότι το Μαρόκο είναι ο νέος κάτοχος του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού με τη Σενεγάλη.

Ωστόσο, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης μετά τις τελευταίες εξελίξεις αρνείται να επιστρέψει το τρόπαιο, καθώς χαρακτηρίζει την απόφαση «άδικη, πρωτοφανής και απαράδεκτη». Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Αμντουλαγέ Σο, προχώρησε ακόμη περισσότερο στις δηλώσεις του στην εφημερίδα «Le Soleil», τονίζοντας πως το τρόπαιο δεν θα φύγει ποτέ από την χώρα.

«Η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) είναι διεφθαρμένη και οι αντιδράσεις παγκοσμίως μετά από αυτή την απόφαση επιβεβαιώνουν τη γενική αγανάκτηση. Θέλω να καθησυχάσω όλους τους Σενεγαλέζους. Η Σενεγάλη έχει το δίκιο και τη νίκη με το μέρος της. Το Κύπελλο δεν θα φύγει από τη χώρα».

Δείτε και τη χθεσινή ανακοίνωση της CAF:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) αποφάσισε σήμερα ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον Τελικό του TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Μαρόκο 2025, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3-0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Σε σχέση με την έφεση της FRMF σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (AFCON), η Επιτροπή Εφέσεων της CAF έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Η έφεση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) κρίνεται παραδεκτή ως προς τη μορφή και γίνεται δεκτή.

- Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

- Η Επιτροπή Εφέσεων διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Άρθρων 82 και 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Η ένσταση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) γίνεται δεκτή.

- Διαπιστώνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

- Σε εφαρμογή του Άρθρου 84 των Κανονισμών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, η ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχει απολέσει τον αγώνα, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται ως 3–0 υπέρ της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF).

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα ή αιτήσεις για περαιτέρω μέτρα απορρίπτονται».

