Ο Μάριος Ηλιόπουλος έζησε έντονα τον επαναληπτικό της ΑΕΚ με την Τσέλιε και ήταν λογικό να θορυβήθηκε βλέποντας τους Σλοβένους να νικούν με 2-0 στο ημίχρονο.

Στην ανάπαυλα, ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» κατέβηκε στη φυσούνα και έκανε μια εμψυχωτική ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές θέλοντας να τους συνεφέρει μετά το πρώτο πολύ κακό ημίχρονο. «Πάμε, παλέψτε, οχυρωθείτε, πάρτε την πρόκριση. Ξεκινάμε από το μηδέν, πάμε σαν να μην υπήρξε το πρώτο ημίχρονο», ήταν μερικά από τα λόγια του, σε μια κίνηση που δεν συνηθίζει να κάνει στο ημίχρονο, παρά μόνο πριν από τα παιχνίδια. Έκρινε όμως πως ήταν ανάγκη να το κάνει για να υπερασπιστεί η ομάδα του το προβάδισμα πρόκρισης που είχε πάρει στο πρώτο ματς.

Πράγματι, η εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος ήταν πολύ καλύτερη και παρότι δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση ή έστω να σκοράρει παρά τις 2-3 μεγάλες φάσεις που δημιούργησε, τουλάχιστον δεν απειλήθηκε καθόλου από την Τσέλιε.

Πάντως το αφεντικό της ΠΑΕ στο τέλος της βραδιάς και μετά την ήττα που δεν στοίχισε την πρόκριση αλλά στέρησε πολύτιμους βαθμούς στην ΑΕΚ έλεγε σε ανθρώπους του περιβάλλοντός του «… να μας γίνει μάθημα το αποψινό! Προχωράμε».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.