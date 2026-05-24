Παρών ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον τελικό του Final 4 Ολυμπιακός-Ρεάλ

Αντετοκούνμπο

Παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα διεξαχθεί απόψε ο τελικός του Final 4 της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς έχει επιστρέψει στην Αθήνα και θα παρακολουθήσει δια ζώσης το μεγάλο παιχνίδι στο Telekom Center Athens, ενώ θα μιλήσει και στο κανάλι της Ευρωλίγκας (EuroLeague TV).

Ο Giannis είχε παρακολουθήσει από κοντά και τον τελικό του 2024 στο Βερολίνο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ, παρέα τότε με τον θρύλο των Μπουλς, Σκότι Πίπεν. Μάλιστα τότε αγωνιζόταν στους «πράσινους» και ο αδερφός του, Κώστας.

Πηγή: sport-fm.gr

