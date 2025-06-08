Λίγο πριν από τη λήξη του Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια μέσω των social media για το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, παρακολουθώντας τον αγώνα από το σπίτι του, σχολίασε με καυστικό τρόπο την κατάσταση που, κατά την άποψή του, έχει διαμορφωθεί στους φετινούς τελικούς.

«Όταν έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει σε όλους τους προηγούμενους τελικούς, εγώ θα περίμενα σήμερα ότι κανονικά θα έπρεπε ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης, ο Μυλωνάκης και ο Λιόλιος να δώσουν το Κύπελλο στον αρχηγό του Ολυμπιακού όταν τελειώσει το ματς και το έχει πάρει. Αυτό είναι το σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα stories του.

