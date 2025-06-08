Αταμάν: «Συγχαρητήρια σε όλους στον Ολυμπιακό εκτός από έναν παίκτη τους»

Με μια επιβλητική εμφάνιση, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 85-71 στον τέταρτο τελικό της σειράς και με συνολικό σκορ 3-1 κατέκτησε το 15ο πρωτάθλημα Ελλάδας στην ιστορία του, παίρνοντας τα σκήπτρα από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τούρκος προπονητής συνεχάρη τους «ερυθρόλευκους» για την παρουσία που είχαν εντός του παρκέ, στάθηκε στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο Μπαρτζώκας, ενώ άφησε αιχμές για τη συμπεριφορά του Εβάν Φουρνιέ.

Παράλληλα, μίλησε γενικότερα και για το ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας πως στην 30 χρόνων καριέρα του, πρώτη φορά συναντά τέτοια φαινόμενα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Συγχαρητήρια για όσα έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το άξιζαν έπαιξαν καλύτερα στα δύο τελευταία ματς. Έξω από το παρκέ, δεν θέλω να μιλήσω, με σεβασμό για όλους τους παίκτες εκτός από έναν (Φουρνιέ, χωρίς να τον κατονομάσει).

Τι να πω, συμβαίνει μόνο εδώ στην Ελλάδα αυτή η κατάσταση. Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα, πέρσι κερδίσαμε εμείς, φέτος αυτοί.

Εμείς θα συνεχίσουμε να παίζουμε στο παρκέ, σε αυτή την κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν το έχω ξαναζήσει στην 30χρονη καριέρα μου. Να απολογούμαι 3 ώρες στον αθλητικό δικαστή για να προστατεύσω την χώρα μου…»..

