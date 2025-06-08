Μπαρτζώκας: Κυριαρχήσαμε κι αποδείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα φέτος

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Stoiximan GBL, με τον Έλληνα προπονητή να ευχαριστεί μετά την αναμέτρηση τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας παράλληλα πως η ομάδα του απέδειξε πως ήταν η καλύτερη φέτος.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαστε ομάδα κανονική από την πρώτη μέρα της προπόνησης της προετοιμασίας μέχρι και σήμερα, ο ένας παίζει για τον άλλον. Ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για εμάς, δεν καταφέραμε δυστυχώς να κατακτήσουμε την Euroleague, αλλά τελείωσε με νίκη. Πάντα λέω ότι είναι σημαντικό να τελειώνει με νίκη η χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους προέδρους, όσους δούλεψαν στην ομάδα μας και φυσικά στον κόσμο μας.

Δεν μείναμε από καθαρό μυαλό. Κάναμε φοβερή σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχαμε έναν πολύ άσχημο ημιτελικό, κερδίσαμε στον μικρό τελικό τον Παναθηναϊκό. Το μόνο ματς που δε παίξαμε γιατί ήμασταν απογοητευμένοι από το Final Four ήταν το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, που δεν παρουσιαστήκαμε καν. Στα άλλα τρία ματς κυριαρχήσαμε, κερδίσαμε με διαφορές κοντά στους 20 πόντους εναντίον μίας τόσο σημαντικής ομάδας όπως ο Παναθηναϊκός και αποδείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα φέτος.

Δεν είναι λαγοί αυτοί οι παίκτες που έχουν φέρει τόσους τίτλους τόσα χρόνια. Έχουν αποδείξει την προσφορά τους στον Ολυμπιακό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Ελπίζω να αλλάξει γνώμη ο ΜακΚίσικ.

Πρέπει να κατακάθεται η σκόνη για να σκεφτείς πιο ώριμα και συγκροτημένα. Χαιρόμαστε που κερδίσαμε το πρωτάθλημα, δεν είναι ώρα για τα δικά μου συναισθήματα ούτε για τίποτα άλλο. Είναι ημέρα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.