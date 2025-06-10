Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ο σέντερ που θέλει πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ενίσχυση του «5» στον Παναθηναϊκό και φαίνεται ότι έχει ήδη κάνει την κίνησή του για την απόκτηση του Σέρβου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωταθλητής Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, έχει στα χέρια του εξωπραγματική πρόταση για να πειστεί και να βάλει την πράσινη φανέλα, αφού, φέρεται να έχει δεχθεί προσφορά για 3ετές συμβόλαιο με αποδοχές 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού» να κάνει μια κίνηση όπως και με τον Κώστα Σλούκα από το καλοκαίρι του 2023, παίρνοντας παίκτη από τον «αιώνιο» αντίπαλο για την επαναφορά στις επιτυχίες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.