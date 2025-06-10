Ισοπεδωτική με τεσσάρα στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική

Από τεσσάρα σε τεσσάρα η Εθνική. «Καθάρισε» και τη Βουλγαρία η Ελλάδα, επικρατώντας 4-0 σε φιλικό στο Παγκρήτιο, παρουσιάζοντας δύο πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πρώτο είχε προβληματική εικόνα και ελάχιστες καλές στιγμές, αλλά στο δεύτερο ανέβασε στροφές και ισοπέδωσε τους φιλοξενούμενους. Ο Πέλκας άνοιξε το σκορ στο 51’ με δυνατό σουτ έπειτα από προσπάθεια του Μπακασέτα, ενώ στο 66’ έφτιαξε το 2-0 για τον Ιωαννίδη που σκόραρε με πλασέ. Στο 74’ ο Μπακασέτας βρήκε με μπαλιά-τρύπα τον Τζόλη, που σκόραρε στην πρώτη του επαφή στο ματς. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Κωνσταντέλιας στο 89’ μετά από γύρισμα του Ζαφείρη.

Στο μυαλό του κόουτς

Λίφτινγκ στην ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έκανε 11 αλλαγές. Πιστός όμως στο 4-2-3-1. Στο τέρμα ο Τζολάκης, έχοντας μπροστά του Μαυροπάνο και Χατζηδιάκο, με τους Ρότα και Τσιμίκα στα μπακ. Στο κέντρο ήταν Σιώπης και Μουζακίτης, ενώ Μασούρας και Πέλκας θα είναι στα «φτερά», ενώ ο Μπακασέτας κινούταν πίσω από τον Ιωαννίδη.

Με 4-2-3-1 και η Βουλγαρία. Στο τέρμα Μίτοφ, στην άμυνα απ’ τα δεξιά προς τα αριστερά, Μίνκοφ, Σ. Πετρόφ, Χ. Πετρόφ και Νεντιάλκοφ. Στο κέντρο Κράεφ, Γκρούεφ, ενώ η τριάδα Λ. Πετκόφ, Μ. Πετκόφ και Νουενμπέργκερ ήταν πίσω από τον φορ Νικόλοφ.

Το ματς

Άνευρη και χωρίς χημεία παρουσιάστηκε σε μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική, σε ένα γενικότερα κακό α’ μέρος. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι έκανε στο… 33’ (!) την πρώτη της φάση. Ο Τσιμίκας έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Μασούρας άφησε για τον Πέλκα που αστόχησε με το αριστερό από εξαιρετική θέση.

Τι είχε μέχρι εκείνο το σημείο; Ένα γέμισμα του Τσιμίκα από φάουλ στο 15’, ενώ τρία λεπτά μετά ο μπακ της Λίβερπουλ σέντραρε, αλλά οι Βούλγαροι έδιωξαν προ του Μασούρα. Στο 22’ ο Σιώπης έκανε καλή μπαλιά για τον Μασούρα, αλλά ο τελευταίος έκανε κακό κοντρόλ, επιτρέποντας στον αντίπαλο γκολκίπερ να μαζέψει. Στις καθυστερήσεις (45’+2’) ήρθε η δεύτερη καλύτερη στιγμή της γαλανόλευκης. Ο Μασούρας έκανε σέντρα και ο Ιωαννίδης απείλησε με σκαστή κεφαλιά, μέσω της οποίας θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι καλύτερο.

Η Βουλγαρία δεν είχε πολλές καλές στιγμές, αλλά οι λίγες που δημιούργησε είχαν προϋποθέσεις. Η κορυφαία ήρθε στο 37’, από λάθος του Σιώπη, ο Λ. Πετκόφ πάτησε περιοχή, αλλά πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα στον Μπακασέτα να γυρίσει και να τον κόψει.

Με διαφορετική διάθεση επέστρεψε μετά την ανάπαυλα η Εθνική και δεν άργησε να ανταμειφθεί. Αν και στο 49’ παραλίγο να την πατήσει, αλλά ο Τζολάκης έκανε σωτήρια επέμβαση σε προσπάθεια του Λ. Πέτκοφ που έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή.

Στο 51’ η Ελλάδα βρήκε το 1-0. Ο Τσιμίκας γύρισε, ο Ιωαννίδης έστρωσε στον Μπακασέτα, του οποίου το σουτ κόντραρε στον Μασούρα και στρώθηκε στον Πέλκα που με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δύο λεπτά μετά ο Πέλκας σέντραρε, αλλά Ιωαννίδης και Μασούρας δεν μπόρεσαν, με τον Νουενμπέργκερ να διώχνει. Η Βουλγαρία θα μπορούσε στο 56’ να ισοφαρίσει, αλλά ο Λ. Πέτκοφ έκανε τζούφια κεφαλιά.

Δέκα λεπτά μετά έγινε το 2-0 από πλευράς Εθνικής. Ο Πέλκας έκανε εξαιρετική κάθετη και ο Ιωαννίδης με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με τη φόρα που είχε πάρει η γαλανόλευκη πέτυχε και τρίτο τέρμα, δίχως να χάσει σε ρυθμό λόγω των αλλαγών. Ο Ιωαννίδης έστρωσε τον Μπακασέτα που με μπαλιά-τρύπα βρήκε τον Τζόλη που με δυνατό σουτ στην πρώτη του επαφή στο ματς εκτέλεσε τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Ο Ιωαννίδης έστρωσε στον Μπακασέτα και αυτός με μπαλιά-τρύπα βρήκε τον Τζόλη που σκόραρε στο 74’ στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Η Βουλγαρία έκανε την πρώτη της ευκαιρία μετά από ώρα στο 88’, με δυνατό, ωραίο, αλλά και άστοχο σουτ του Νεντιάλκοφ. Στο 89’ ο Ζαφείρης μπούκαρε από τα δεξιά και γύρισε για τον Κωνσταντέλια που από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.