Γερμανία: Κάλπες στη σκιά του τρόμου

Η τρομοκρατία μπορεί να έριξε τη σκιά της παραμονές Χριστουγέννων στη Γερμανία αλλά η σκιά της ακροδεξιάς δεν έπαψε να σκεπάζει τη χώρα.

Το βράδυ του Σαββάτου οι δρόμοι του Μαγδεμβούργου γέμισαν με υποστηρικτές της άκρας δεξιάς. Ντυμένοι στα μαύρα και με σχεδόν τα πρόσωπά τους καλυμμένα διαδήλωσαν υπέρ της μαζικής απέλασης των μεταναστών από τη Γερμανία.

24 ώρες πριν η πόλη ζούσε στιγμές τρόμου. Ένας άνδρας 50 ετών από τη Σαουδική Αραβία, που ζούσε επί 18 χρόνια στη Γερμανία σκόρπιζε τον θάνατο στη χριστουγεννιάτικη αγορά στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πέντε νεκροί, εκ των οποίων και ένα παιδί μόλις εννέα ετών, ο τραγικός απολογισμός.

Ο 50 ετών ψυχίατρος έχει ήδη προφυλακιστεί. Τα κίνητρα της επίθεσης, ωστόσο, παραμένουν προς το παρόν άγνωστα.

Στη Γερμανία όμως η συζήτηση έχει ανοίξει.

H χώρα βιώνει μία ασυνήθιστη για τα πολιτικά της ήθη πραγματικότητα. Πριν από μερικές ημέρες, η τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σολτς κατέρρευσε, ενώ η ακροδεξιά παραμένει ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις, εδραιώνοντας την παρουσία της στη δεύτερη θέση. Το γεγονός δε ότι ο φερόμενος δράστης της επίθεσης δεν ήταν, τελικά, ένας φανατικός ισλαμιστής αλλά, πολέμιος του Ισλάμ και ακροδεξιός, περιπλέκει τα δεδομένα, παραμονές των πρόωρων εκλογών στη χώρα «ανεβάζοντας» το θέμα της μετανάστευσης ψηλά στη συζήτηση.

«Νομίζω θα δούμε ένα ντιμπέιτ για τη μετανάστευση» τόνιζε σχετικά μιλώντας στο αμερικανικό CNN, ο διευθυντής της Welt TV, προσθέτοντας ότι «από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, η πλειονότητα των Γερμανών είχε υπάρξει αρκετά βοηθητική, αλλά φαίνεται πως η χώρα φτάνει στα όριά της». Πιο συγκεκριμένα εξήγησε ότι «έπειτα από επιθέσεις, όπως εκείνης στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, το 2016, και τώρα στο Μαγδεμβούργο πολλοί Γερμανοί διερωτώνται, εάν γνωρίζουμε πραγματικά σε ποιον έχουμε επιτρέψει να εισέλθει στη χώρα και εάν έχει η γερμανική αστυνομία τα μέσα να ελέγχει τις εν δυνάμει απειλές».

Από την πλευρά του, ο Χανς Τζέικομπ Σίντλερ, επικεφαλής στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Counter Terrorism Project) σημείωνε πως «το βράδυ της επίθεσης σχεδόν όλοι σκέφτηκαν ότι επρόκειτο για μία ισλαμιστική επίθεση, όταν όμως έγινε ξεκάθαρο πως πρόκειται στην πραγματικότητα για έναν πολέμιο του Ισλάμ, όλα αφορούν πλέον στη μετανάστευση».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Μαγδεμβούργο η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε σχεδόν το 30% των ψήφων τερματίζοντας στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με αναφορές, ήδη μόλις λίγες ώρες μετά την επίθεση της Παρασκευής οι πρώτες αναφορές για επιθέσεις κατά μεταναστών στην πόλη είναι γεγονός.

Ο εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης Βίας και Ριζοσπαστικοποίησης, SALAM, Χανς Γκόλντενμπουμ, δήλωσε στο BBC ότι το κέντρο έλαβε πολλές κλήσεις στις οποίες μετανάστες που ζουν στο Μαγδεμβούργο έκαναν λόγο για μία εχθρική ατμόσφαιρα εναντίον τους και εξηγούσαν ότι φοβούνται. Σε ό,τι αφορά στις επιθέσεις, ο κ. Γκόλντενμπουμ είπε πως οι περισσότερες είναι λεκτικές, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά βίας με άνδρα, ο οποίος επέστρεφε από την εργασία του να δέχεται επίθεση από τέσσερις νεαρούς.

Η πόλωση υπήρχε στη Γερμανία, αλλά το αιματηρό χτύπημα στο Μαγδεβούργο σημαδεύει την έναρξη της κούρσας για τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Την ίδια στιγμή δε, τα δεδομένα αλλάζουν προς το χειρότερο και εξαιτίας του Ίλον Μασκ που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Μόλις λίγα 24ωρα μετά τη θέση του πως μονάχα η άκρα δεξιά μπορεί να σώσει τη Γερμανία δεν διστάζει να κάνει λόγο ακόμη και για «αυτοκτονική συμπόνοια» της γερμανικής κυβέρνησης, τονίζοντας ότι πήρε το μέρος ενός ανθρώπου που ζητούσε άσυλο, αντί να εκδοθεί πίσω στη Σαουδική Αραβία.

