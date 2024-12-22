Με τον χειρότερο τρόπο ολοκλήρωσε το 2024 η ΑΕΚ. Ο Λεβαδειακός απέσπασε 1-1 στην OPAP Arena και γκρέμισε στην τέταρτη θέση και στο -3 από την κορυφή την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Πεδρόσο στο 57’ με πέναλτι που έκανε για χέρι ο Χατζισαφί έβαλε σε μπελάδες την ΑΕΚ, που έσωσε τον βαθμό στο 95’ με τον Μήτογλου. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για την «Ένωση», που έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Γκαραβέλη.

Στο μυαλό των κόουτς

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκανε πολλές αλλαγές σε σχέση με την… ενδεκάδα πρωταθλήματος των τελευταίων αγωνιστικών. Μήτογλου και Βίντα παρέμειναν στόπερ, με τον Ρότα δεξιά και τον Πήλιο να επιστρέφει αντί του Χατζισαφί στην τετράδα μπροστά από τον Στρακόσα. Ο Σιμάνσκι επελέγη ως αμυντικό χαφ με τους Πινέδα και Λιούμπισιτς σε πιο δημιουργικό ρόλο, ενώ ο Φερνάντες επελέγη στα δεξιά και ο Μαρσιάλ στα αριστερά πίσω από τον Πιερό.

Στον αντίποδα, ο Νίκος Παπαδόπουλος παρέταξε τον Λεβαδειακό χωρίς κλασικό φορ. Λιάγκας, Εραμούσπε και Κάτρης επελέγησαν ως τριάδα στα στόπερ, με τους Βήχο, Μορέιρα, Κάσσο, Τσόκαϊ και Κωστή μπροστά τους και τους Πεδρόσο και Μπάλτση προωθημένους, καθώς ο Όζμπολτ έμεινε στον πάγκο και ο Ζίνι εκτός αποστολής.

Το ματς

Ο Λεβαδειακός μπήκε αρκετά… θαρραλέα στα πρώτα λεπτά και έδειχνα να πατά καλύτερα. Γρήγορα όμως η ΑΕΚ πήρε τα ηνία κι άρχισε να δημιουργεί φάσεις αναζητώντας το γρήγορο γκολ για να «ξεκλειδώσει» το ματς.

Ο Γκαραβέλης, ωστόσο, έδειχνε ανίκητος στο πρώτο ημίχρονο. Στο 8’ σταμάτησε με τα πόδια την πολύ δυνατή κεφαλιά του Πιερό, ενώ στο 19’ είπε εξ αποστάσεως «όχι» αρχικά στον Πήλιο κι εν συνεχεία στον Λιούμπισιτς διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Η «Ένωση» είχε δύο ακόμη πολύ καλές στιγμές, με τον Πήλιο και τον Μαρσιάλ από τα αριστερά να μην κάνουν καλά τελειώματα. Με άξονα τον Φερνάντες, που έκανε τα πάντα πολύ ωραία εκτός από την τελική επιλογή (προκαλώντας ενίοτε και κάποια δυσφορία στο κοινό), η ΑΕΚ συνέχισε να πολιορκεί τον καλά οργανωμένο Λεβαδειακό, που απείλησε… χλιαρά με δύο σουτ από τον Μπάλτση και τον Κωστή, δίχως να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Στρακόσα.

Ο Ματίας Αλμέιδα έριξε στη μάχη τον Χατζισαφί αντί του αρνητικού Πήλιου αλλά ο Ιρανός αποδείχτηκε μοιραίος. Στο 55’ έκανε χέρι και ο Τσακαλίδης ορθώς καταλόγισε πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Πεδρόσο για το 0-1, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το βράδυ για την ΑΕΚ.

Ο Αργεντινός τεχνικός αντέδρασε ρίχνοντας στη μάχη Μάνταλο, Περέιρα και Λαμέλα αντί Ρότα, Λιούμπισιτς και Φερνάντες. Ο Αργεντινός σε μια φάση που θύμισε το γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ πλάσαρε άουτ από το γύρισμα του Μαρσιάλ, ενώ στο 67’ ο Μάνταλος τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με κοντινή κεφαλιά από σέντρα του Χατζισαφί.

Η ΑΕΚ πολιόρκησε τα καρέ του Γκαραβέλη και τελικά έφτασε στην ισοφάριση στο 95' με τον Μήτογλου με κοντινό σουτ. Στα έξι λεπτα που ακολούθησαν, ωστόσο, δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ανατροπής και έτσι μπήκε τέλος στο σερί 11 νικών που μετρούσε απέναντι στον Λεβαδειακό.

