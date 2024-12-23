Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ ανέβασε στο Instagram πλακάτ με μουσική υπόκρουση Οικονομόπουλο (pic)

Μήνυμα συμπαράστασης για τον μεγάλο άτυχο, Ματίας Λεσόρ έκανε την εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι με τον Άρη, με τον Γάλλο σέντερ να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία.
Ο Παναθηναϊκός έκανε μεγάλη εμφάνιση κόντρα τον Άρη με 126-74, αλλά στο ΟΑΚΑ ο σοβαρός τραυματισμός του Ματίας Λεσόρ, κάθε άλλο παρά είχε ξεχαστεί.
Ένας μικρός φίλος του Παναθηναϊκού μάλιστα κρατούσε το πλακάτ με ξεχωριστό μήνυμα για τον Γάλλο σέντερ, αναφέροντας: «Βουντού, βουντού και πράσινη μαγεία, το 8ο θα πάρουμε για πάρτη σου Ματίας».
Ο Λεσόρ, είδε το μήνυμα του μικρού φίλου του Παναθηναϊκού και ανήρτησε τη φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Instagram με… μουσική Νίκου Οικονομόπουλου και συγκεκριμένα με το τραγούδι «Εμένα να ακούς».
