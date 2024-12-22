Λογαριασμός
Βαθμολογία superleague: «Ντέρμπι» στην κορυφή - Έπεσε 4η η ΑΕΚ, ανέβηκε 3ος ο Παναθηναϊκός

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Κυριακής (22/12) για τη 16η αγωνιστική

Superleague

Ντέρμπι... για τέσσερις στην κορυφή της της Stoiximan Super League. Η ΑΕΚ γλίτωσε το κάζο, αλλά όχι την γκέλα με τον Λεβαδειακό (1-1), με αποτέλεσμα να πέσει 4η και να δημιουργείται ένα απίστευτο «τρενάκι» στην κορυφή.

Η Ένωση έπεσε, πλέον, στην 4η θέση, με τον Παναθηναϊκό, που νωρίτερα νίκησε 1-0 την Athens Kallithea, να σκαρφαλώνει 3ος! Ο ΠΑΟΚ, δε, που επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου, παράμεινε 2ος και σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Η βαθμολογία:

Βαθμολογία

