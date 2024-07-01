Πωλητήριο σε ένα μέρος των δικαιωμάτων της έχει βάλει η Ευρωλίγκα. Αυτό αποκαλύπτει σε σημερινό του δημοσίευμα το πρακτορείο Reuters στο οποίο επισημαίνεται μάλιστα, ότι ήδη υπάρχουν και οι πρώτες ενδιαφερόμενες εταιρείες για να αποκτήσουν ένα ποσοστό.

Ποιες είναι αυτές; Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα οι εταιρείες BC Partners, EQT και General Atlantic είναι αυτές που έχουν εκφράσει και επίσημα ενδιαφέρον για να αποκτήσουν ένα μέρος των δικαιωμάτων της Euroleague, ή ακόμη καλύτερα της ECA (Euroleague Commercial Assets) στην οποία ανήκουν δύο διοργανώσεις, η Ευρωλίγκα και το Eurocup.

Στο δημοσίευμα αυτό δεν αναφέρεται το ποσοστό το οποίο έχει θέσει προς πώλησης η ECA, αλλά επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κάποια από τις εταιρείες θελήσει να μπει σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά όλης της εταιρείας τότε η αξία της αποτιμάται λίγο πάνω από το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, δηλαδή, 1,07 δις δολάρια.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα η Ευρωλίγκα έχει ενημερώσει τις ομάδες της, τα κύρια μέλη της, από τις οποίες περιμένει μια απάντηση εάν είναι θετικές ή όχι στο να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το deal.

Φυσικά και το ζήτημα αυτό θα τεθεί προς συζήτηση σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα με τις ομάδες να καλούνται να πάρουν μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση, η οποία θα κρίνει το μέλλον της Ευρωλίγκας και ενδεχομένως και πολλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το πρακτορείο ζήτησε από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα να σχολιάσουν την πληροφορία που έχει με τις δύο ισπανικές ομάδες να μην δέχονται να πάρουν θέση, να πουν κάτι για το ζήτημα.

