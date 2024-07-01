Εξετάζεται από τον Ολυμπιακό ο Βιλντόσα

Ένα όνομα-έκπληξη εξετάζεται για την ενίσχυση της περιφέρειας από τον Ολυμπιακό, όπως μετέδωσε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας.

Ο λόγος για τον Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος θα αποδεσμευθεί από τον Παναθηναϊκό AKTOR και βρίσκεται στα «ραντάρ» της ομάδας του Πειραιά, χωρίς να υπάρχει ωστόσο μέχρι στιγμής κάτι «χειροπιαστό».

«Δεν υπάρχει κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή. Υπήρχε εδώ και ένα μήνα η φήμη ότι έχει κάνει ο ίδιος μία προσέγγιση στον Ολυμπιακό. Εξετάζεται η περίπτωσή του, δεν υπάρχει κάτι τελειωμένο αυτή τη στιγμή. Πιθανή απόκτησή του δεν σημαίνει πως θα αποχωρήσει κάποιος άλλος, θα είναι μία έξτρα λύση», ανέφερε σχετικά με τον Αργεντινό ο ρεπόρτερ των «ερυθρολεύκων».

Ο Βιλντόσα αποτέλεσε το περασμένο καλοκαίρι την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Η σεζόν που διένυσε ήταν μέτρια, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δεν έδειξε να τον εμπιστεύεται σε μεγάλο μέρος της χρονιάς. Συνολικά, μέτρησε 5,6 πόντους και 1,5 ασίστ με 42% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα ανά 15,4 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Παρόλα αυτά, διαθέτει στοιχεία παρόμοια με αυτά που αναζητά ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την περιφέρεια του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, κάθετο παιχνίδι, ικανότητα στο «ένας εναντίον ενός» και καλή εκτέλεση μετά από προσωπική ενέργεια και μετά από ντρίμπλα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Πειραιώτες έχουν ήδη στα γκαρντ τους Nαζ Μήτρου-Λόνγκ, Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ενώ αναμένεται να αποκτήσουν και τον Κίναν Έβανς, ο οποίος όμως λόγω του σοβαρού του τραυματισμού θα είναι διαθέσιμος από το 2025.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.