Γιαννακόπουλος: «Όλα πήγαν καλά, το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί»

Μετά από περίπου 80 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το ραντεβού και αισιόδοξος ότι οι τελικοί θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν.

«Έγινε μια πάρα πολύ καλή συνάντηση, όλα πήγανε καλά, θεωρώ ότι ο Υπουργός πρότεινε μια πάρα πολύ δίκαια λύση για τη συνέχιση του πρωταθλήματος και πρέπει το πρωτάθλημα να συνεχιστεί μέσα στα γήπεδα. Ευχαριστώ για την πάρα πολύ καλή διάθεση που υπήρχε», τόνισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Πηγή: skai.gr

