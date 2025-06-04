Με ευθείες βολές προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έφτασαν στο Υπουργείο Παιδείας για τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μάλιστα έκαναν σαφές πως δεν πρόκειται να υπογράψουν κοινή δήλωση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο που γίνεται αυτή η συνάντηση δεδομένου πως στον αγώνα στο ΣΕΦ ευθύνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τόνισαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι πριν συναντηθούν με τον Γιάννη Βρούτση.



Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση της κυβέρνησης. ο λόγος που ήρθαμε είναι σεβασμός στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και των υπουργών που είναι εδώ. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν εδώ, δεν αντιλαμβανόμαστε τον λόγο που γίνεται η συνάντηση. Η συμπεριφορά του κ. Γιαννακόπουλου ήταν απαράδεκτη. Δεν δεχόμαστε την εξομοίωση, δεν είμαστε ίδιοι, είμαστε πεντακάθαροι, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία εξομοίωση με έναν άνθρωπο που έκανε άσεμνες χειρονομίες και απείλησε πως θα βιάσει την ανήλικη κόρη μου. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση στο ίδιο τραπέζι, καμία ανακοίνωση. Δύο επιλογές υπάρχουν, το φως και το σκοτάδι. Θα αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Έχει τιμωρηθεί σχεδόν 100 μήνες συνολικά. Κάνει συνεχώς αναρτήσεις και προάγει την τοξικότητα και τη βία. Δεν είναι το βασικό να τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι ένα άλλα θέμα για το αν θα δεχτούμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στα γήπεδα. Δεν μπορούμε να εξομοιωθούμε ούτε εμείς με αυτόν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος από την πλευρά του είπε: «Είμαστε εδώ ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση των υπουργών, σεβόμαστε την ελληνική κυβέρνηση, τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Έχουμε αποδείξει ότι πάντα πορευόμαστε με βάση τη νομιμότητα και το καλό του Ολυμπιακού. Ποτέ δεν έχουμε κάνει παραβατικές συμπεριφορές, ποτέ δεν έχουμε ξεφύγει. Πάντα δεχόμαστε και την ήττα, εδώ και 20 χρόνια προσπαθούμε όλοι οι αγώνες στο ΣΕΦ να γίνονται με τις καλύτερες συνθήκες. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί τρομακτικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται αγώνες χωρίς δίχτυ και δεν πέφτει ούτε σαΐτα. Τα όποια υβριστικά συνθήματα τα καταδικάζουμε και πάντα γίνονται ενέργειες για να σταματήσουν, όπως έγινε και στο τελευταίο παιχνίδι. Η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου ήταν εκτός ελέγχου, ήρθε για να προκαλέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, για να προκαλέσει διακοπή. Αυτά τα είπε ο ίδιος, δεν είναι δικά μου λόγια. Είμαστε εδώ για το καλό του αθλήματος, να δούμε τι μπορεί να γίνει και να συζητήσουμε με τους Υπουργούς».

Οι δηλώσεις των Προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός , Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, κατά την άφιξή τους στο γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.#OlympiacosBC pic.twitter.com/NUS0Wr5E7k — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 4, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.