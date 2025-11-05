Ψάχνει την απόλυτη βόμβα της δεκαετίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η Γαλατασαράι με δανεισμό του Μέσι στη διακοπή του MLS!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η τουρκική ιστοσελίδα fotomac, η διοίκηση της «Τσιμ Μπομ» θέλει να κάνει μόνιμο κάτοικο Τουρκίας τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή στο δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, μιας και εκείνη την περίοδο θα υπάρχει διακοπή στο MLS, αφού το πρωτάθλημα στις ΗΠΑ ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριο.

Μάλιστα, οι άνθρωποι των Τούρκων δεν θέλουν να μπουν σε παζάρια με την Ίντερ Μαϊάμι για τις απολαβές του οκτώ φορές κάτοχου της Χρυσής Μπάλας και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το μισθό του στο διάστημα που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Παράλληλα, το δημοσίευμα κάνει λόγο ότι η Γαλατασαράι παρακολουθεί εδώ και καιρό την κατάσταση του Μέσι και θέλει να «πατήσει» στην επιθυμία του να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Δεδομένα, οι πρωταθλητές Τουρκίας προσφέρουν στον 37χρονο ένα μέρος που θα έχει αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του και θα είναι σε ιδανική κατάσταση στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, σε μια μεταγραφή που (αν βεβαίως γίνει) δεδομένα θα προκαλέσει το απόλυτο -θετικά- σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πηγή: skai.gr

