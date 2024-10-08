Δύσκολη η πρόκριση γα τον ΑΟ Θήρας. Οι Σαντορινιές έχασαν 0-3 σετ από τη Γαλατάσαραϊ στην Κωνσταντινούπολη στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο γύρο του Challenge Cup βόλεϊ γυναικών και στη ρεβάνς στο κυκλαδίτικο νησί την επόμενη εβδομάδα θα χρειαστεί να κάνουν την υπέρβαση, ώστε να πάει στο ζευγάρι στο «χρυσό» σετ.



H Γαλατασαράι έπιασε υψηλή απόδοση από το ξεκίνημα του αγώνα, αφού ο ΑΟΘ δυσκολεύτηκε στην υποδοχή και δεν αξιοποίησε τις κόντρα μπάλες, με αποτέλεσμα να έρθει το 25-14 του πρώτου σετ.

Μέχρι τα μισά του δεύτερου σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν «χέρι-χέρι». Ο ΑΟ Θήρας διόρθωσε πολλά από τα κακώς κείμενα, όμως λίγο η ατυχία, λίγο η έλλειψη συγκέντρωσης, έδωσαν στη Γαλατά ένα προβάδισμα για το 25-20.Η ποιότητα της τουρκικής ομάδας έκανε τη διαφορά και στο τρίτο σετ, αφού η ομάδα της Σαντορίνης δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό κι η Γαλατά έφτασε στο 25-16.1ο σετ: 8-4, 16-8, 21-11, 25-142ο σετ: 8-7, 16-15, 21-17, 25-203ο σετ: 8-6, 16-9, 21-14, 25-16*Οι πόντοι της Γαλατασαράι προήλθαν από 5 άσσους, 46 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 21 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.25-14, 25-20, 25-16 σε 66'Αϊντίν 12 (10/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 22% άριστες), Μπονγκαέρτς 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Τίμερμαν 13 (9/13 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ακιόλ 6 (4/8 επ., 2 μπλοκ), Καρουτάσου 16 (10/27 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Καλαντάτζε 12 (11/18 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. - 54% άριστες) / Γιατγκίν (λ, 69% υπ. - 19% άριστες).Μπέτσεβα 6 (6/18 επ., 35% υπ. - 24% άριστες), Μιχάλιεβιτς 2 (2/23 επ.), Μόσερ 8 (5/26 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 35% υπ. - 6% άριστες), Όγκομς 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Χριστοδούλου, Παπαγεωργίου 7 (4/7 επ., 3 μπλοκ) / Ξηντάρα (λ, 45% υπ. - 18% άριστες), Αγγελοπούλου 1 (1 άσσος), Δημητριάδη

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.