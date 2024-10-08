«Κάνει το άσπρο μαύρο ο Λανουά - Να κρεμάσει τη σφυρίχτρα ο Σιδηρόπουλος»

Το θέμα της διαιτησίας ταλανίζει και απασχολεί διαχρονικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι άλλοτε διεθνείς διαιτητές, Σπύρος Παπαδάκος και Γιάννης Σταυρίδης, φιλοξενήθηκαν στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM και στην εκπομπή του Κυριάκου Θωμαΐδη «η Έφεση της Τρίτης».



«Δεν ορίζαμε τους εαυτούς μας παρατηρητές, δεν γίνεται να κρίνεις αυτόν που από το λάθος του εξαρτάσαι», είπε αρχικά ο Σπύρος Παπαδάκος για το γεγονός πως ο Λανουά ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή σε ορισμένα ματς και συμπλήρωσε: «Το θέμα μας δεν είναι μόνο οι ξένοι, αλλά και το τι κάνουν οι Έλληνες διαιτητές. Με αυτή την τακτική και πολιτική, δεν θα έχουμε ποτέ Έλληνες διαιτητές σε τοπ επίπεδο. Αν δεν παίζει ντέρμπι ένας Έλληνας, πώς θα πάει στο εξωτερικό να διαπρέψει; Με τι ψυχολογία να παίζει ένας διεθνής διαιτητής δηλαδή… Πρέπει ο ίδιος ο διαιτητής να ξέρουν πότε θα αποχωρήσουν, πότε θα αποχωρήσουν με ψηλά το κεφάλι».



Για τον Σιδηρόπουλο και αν έπρεπε να έχει αποσυρθεί: «Σε μια πολύ καλή περίοδο γι’ αυτόν, θα έπρεπε να αποχωρήσει ο Σιδηρόπουλος για να μείνει στην κοινή γνώμη πως ήταν ένας αξιόλογος διαιτητής». Στη συνέχεια σχολίασε και τη φάση του Ρέτσου στο ντέρμπι, καταθέτοντας τη γνώμη πως είναι πέναλτι.



Όσον αφορά τον Γιάννη Σταυρίδη, πρώην διαιτητής FIFA, μίλησε για τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά, λέγοντας πως με τα βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα, κάνει το άσπρο μαύρο.



«Ο κύριος Λανουά προσπαθεί να κάνει εξ αρχής το άσπρο μαύρο. Έτσι επηρεάζεται το όλο σύστημα και δεν μπορούμε να φτιάξουμε καλούς διαιτητές. Έχουμε σε κάθε ματς 1-2 αμφισβητούμενες φάσεις, θα έπρεπε να βγαίνει ξεχωριστά για κάθε αγώνα. Επιλέγει τις φάσεις που θα πει ότι οι διαιτητές λειτούργησαν σωστά…», ήταν το αρχικό του σχόλιο. Πρόσθεσε δε πως… «Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές από τους φιλάθλους. Για εμένα σωστό είναι να δημοσιοποιούνται οι διάλογοι του VAR ώστε να δούμε πως σκέφτεται ο Έλληνας διαιτητής».



Ακούστε το σχετικό απόσπασμα...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.