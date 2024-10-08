Με ευστοχία στα τρίποντα και φοβερό Τολιόπουλο, ο Άρης σάρωσε 92-74 την αδύναμη φέτος Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση και γενικότερα φέτος σε Ελλάδα κι Ευρώπη, μπαίνοντας στο «κόλπο» για πρόκριση κι αφήνοντας τους γηπεδούχους στο 0-3 κα την τελευταία θέση του δεύτερου ομίλου.



Οι «κίτρινοι» έφτασαν στο +10 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου, στο +15 στη λήξη του τριαντάλεπτου και στο +22 στην τέταρτη περίοδο και δεν απειλήθηκαν στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Κορυφαίοι των νικητών ήταν οι Τολιόπουλος με 26 πόντους κι 6/8 τρίποντα, Μποχωρίδης με 13 και Χατζηδάκης, Ντε Τζούλιους με 12 πόντους. Για τους Λιθουανούς, ξεχώρισαν οι Ρουβσταβίτσιους με 15, Πετσάρσκι με 13 και Καλαϊτζάκης με 12 πόντους (3/6 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 6/9 βολές, 5 ριμπάουντ).Ο Μπανκς είχε αναλάβει την «μπαγκέτα» στο σκοράρισμα για τον Άρη στην έναρξη της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ σε εκείνο το διάστημα. Τα δύο τρίποντα του Τολιόπουλου, που πήρε ξαφνικά «φωτιά», έδωσαν το +4 για τους «κίτρινους» κι αυτό του Γκιουζέλη το +5 για τους παίκτες του Γιάννη Καστρίτη. Ο Καλαϊτζάκης με προσωπικό σερί 3-0 έφερε το -1 για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 για τους Θεσσαλονικείς.Το τρίποντο του Μαντζούκα έφερε το +4 για τον Άρη στην έναρξη της δεύτερης περιόδου και, στη συνέχεια, ο Αλκινς βοήθησε σε ένα σερί 6-0 των «κίτρινων» για το +11 με τα καταπληκτικά ποσοστά των φιλοξενούμενων έξω από τη γραμμή των 6,75, με τη διαφορά να κυμαίνεται μεταξύ +9 με +11 για τον Άρη. Ένα 4-0 σερί της Λιετκαμπέλις μείωσε στο -5 και τα τρίποντο του Βασιλιάουσκας στο -7, αλλά ο Μποχωρίδης απάντησε για το +10 και το 32-42 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Η Λιετκαμπέλις είχε 0/8 τρίποντα, 12/12 βολές και 14 ριμπάουντ κι ο Άρης 6/11 τρίποντα, 12/13 βολές και 15 ριμπάουντ.Ένα σερί 4-0 της Λιετκαμπέλις μείωσε στο -6 για τους Λιθουανούς στην έναρξη της τρίτης περιόδου, εκμεταλλευόμενη τα καλά ποσοστά της στα σουτ και τα ριμπάουντ που μάζευαν οι παίκτες της σε εκείνο το διάστημα. Ο Ντε Τζούλιους πήρε την κατάσταση στα χέρια του κι έφερε το +9. Ο Ρουβσταβίτσιους έκανε ότι μπορούσε επιθετικά γα τους γηπεδούχους επιθετικά. Ένα 6-0 σερί του Άρη με επιθετική πολυφωνία, πολλά ριμπάουντ κι ασίστ και, παρά τα πολλά λάθη, έφερε το +12 για τους «κίτρινους» κι ο Τολιόπουλος το 46-59 κόντρα σε μια ομάδα που είχε «κολλήσει» επιθετικά. Οι Χατζηδάκης και Τολιόπουλος έφεραν το +15 και το +16 αντίστοιχα κι ο Μποχωρίδης το +19. Ένα σερί 7-0 των Λιθουανών μείωσε 55-67, όμως το τρίποντο του Τολιόπουλου και τα 5/6 δικά του συνολικά από τα 6,75 έφερε το 55-70 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.Ένα 5-0 σερί του Άρη στην έναρξη της τέταρτης περιόδου έφερε το +20 για τους παίκτες του Γιάννη Καστρίτη που έβαζαν τις βάσεις για την πρώτη νίκη της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα σερί 5-0 της Λιεκτκαμπέλις με σωστές επιλογές μέσα στο καλάθι, έδωσε το +14 και το έκτο τρίποντο του Τολιόπουλου έφερε το +17 κι η διαφορά πλέον ανεβοκατέβαινε στο +14 με +17 για τους Θεσσαλονικείς, με τον Ντε Τζούλιους να «σιγοντάρει» τον Τολιόπουλο επιθετικά. Ο Άρης έφτασε στο +22 με συνολικό σερί 8-0 και το ματς ολοκληρώθηκε στο 74-92.16-19, 32-42, 55-70, 74-92

