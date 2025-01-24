Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος αποχαιρετά τον «Στρατηγό», Μίμη Δομάζο, έναν από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 83 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ημέρα θρήνου είναι η σημερινή για τον Παναθηναϊκό, την ομάδα που αγάπησε και τον αγάπησε.

Γιάννης Αλαφούζος: Η οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Στρατηγό της

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος εξέφρασε την θλίψη του και τα συλλυπητήριά του:

«Σήμερα θρηνούμε στον Παναθηναϊκό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τεράστια απώλεια του Μίμη Δομάζου. Με την αδιαμφισβήτητη ηγετική παρουσία και το πανευρωπαϊκά αναγνωρισμένο ποδοσφαιρικό ταλέντο του, άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του συλλόγου μας αλλά και συνολικά του ποδοσφαίρου της χώρας.

»Οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κορυφαία επιτυχία ελληνικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, τη συμμετοχή στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών αλλά και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, ανοίγοντας νέους δρόμους στον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

»Η 20ετής διαδρομή του στον Παναθηναϊκό συνοδεύτηκε από αξεπέραστες επιδόσεις, οι οποίες τον καθιστούν μοναδικό, κάτι που αναγνώρισαν συμπαίκτες και αντίπαλοι στην πολυετή διαδρομή του.

»Η οικογένεια του Παναθηναϊκού δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Στρατηγό της.

»Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Ο Μίμης Δομάζος πέρασε στην αιωνιότητα

Τον σπουδαίο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή αποχαιρέτισε ξεχωριστά και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί σήμερα την απώλεια του κορυφαίου των κορυφαίων, του Μίμη Δομάζου. Είναι μία ημέρα πένθους για τον σύλλογο. Ο εμβληματικός Στρατηγός του Παναθηναϊκού μας πέρασε στην αιωνιότητα. Θα μείνει αθάνατος στη μνήμη όλων μας και τα επιτεύγματά του θα θυμίζουν και στις επόμενες γενιές ότι ο Μίμης Δομάζος ήταν ένας και μοναδικός.

Ο Στρατηγός ήταν, είναι και θα είναι ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπήρξε ο πρώτος των πρώτων. Ήταν ο μεγάλος αρχηγός και ο ηγέτης του Τριφυλλιού στα 20 χρόνια κατά τα οποία τίμησε τη φανέλα του συλλόγου και λατρεύτηκε απ’ τους φιλάθλους όσο κανείς άλλος. Ήταν το «δέκα το καλό»! Ήταν εκείνος τον οποίο είχαν όλοι ως πρότυπο. Ήταν αυτός που άπαντες ήθελαν να έχουν αρχηγό τους. Ήταν εκείνος, τον οποίο κανείς δεν ήθελε αντίπαλο. Ήταν ο καλύτερος άσος των γηπέδων που έβγαλε ποτέ αυτή η χώρα.

Γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1942 και άρχισε το ποδόσφαιρο στις αλάνες των Αμπελοκήπων πέριξ της Λεωφόρου. Σε ηλικία 13 ετών έβγαλε το πρώτο του δελτίο με την Άμυνα Αμπελοκήπων. Το ταλέντο του ήταν απαράμιλλο και ο Παναθηναϊκός ήταν το πεπρωμένο του. Η ανεπίσημη πρεμιέρα του με τα πράσινα ως δεξί εξτρέμ έγινε σε φιλικό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ για το Κύπελλο των Χριστουγέννων, που διεξήχθη στις 26 Δεκεμβρίου 1958. Ο τότε προπονητής των Πρασίνων, Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς εισηγήθηκε το 1959, την απόκτησή τού υπερταλαντούχου νεαρού άσου και ο Μίμης Δομάζος πήρε μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Τη μέρα που φόρεσε και επίσημα τη φανέλα του Τριφυλλιού, ουσιαστικά άλλαξε ο ρους της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επί των ημερών του ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος: κατέκτησε εννέα πρωταθλήματα (1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977), τρία Κύπελλα (1967, 1969, 1977), κι ένα Βαλκανικό Κύπελλο (1977).

Ο σύλλογος έγινε πασίγνωστος στα πέρατα της γης και ο Δομάζος ήταν το πιο λαμπρό αστέρι του. Αποκορύφωμα της «χρυσής» εποχής του Δομάζου αποτέλεσε η επική πορεία του Τριφυλλιού μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971. Στο θρυλικό Γουέμπλεϊ μπήκε πρώτος στον αγωνιστικό χώρο ως αρχηγός της μοναδικής ελληνικής ομάδας που έπαιξε ποτέ σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αργότερα, ηγήθηκε των Πρασίνων και στον ιστορικό διπλό τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου απέναντι στη Νασιονάλ Μοντεβιδέο. Ο «στρατηγός» αγέρωχος μπροστά με το νούμερο δέκα στην πλάτη και με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο να δείχνει τον δρόμο και να εμπνέει τους συμπαίκτες του. Όπως έκανε πάντοτε σε όλα τα γήπεδα…

Έπαιξε αδιάκοπα στον Παναθηναϊκό απ’ το καλοκαίρι του 1959 ως το 1978. Επέστρεψε τον Δεκέμβριο του 1979 προκειμένου να κλείσει την τεράστια καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του. Φόρεσε τα πράσινα για 20 σεζόν πραγματοποιώντας 504 παρουσίες με το Τριφύλλι στο στήθος. Είναι ο κορυφαίος σε συμμετοχές στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο (538 ματς, 141 γκολ). Αγωνίστηκε 39 φορές στα Κύπελλα Ευρώπης, ενώ συνολικά ξεπέρασε τα 600 παιχνίδια με το Τριφύλλι στο στήθος!

Ήταν ένας μέγας βιρτουόζος της μπάλας αλλά και ένας σπουδαίος εκτελεστής, όπως καταδεικνύουν τα 165 γκολ που πέτυχε με τον Παναθηναϊκό: 136 στο πρωτάθλημα, 26 στο Κύπελλο και 3 στην Ευρώπη ήταν ο εντυπωσιακός απολογισμός του και σε αυτό το πεδίο.

Γεννημένος νικητής ο Μίμης Δομάζος δεν ήθελε να χάνει ούτε στα φιλικά των παλαίμαχων του Παναθηναϊκού. Με δικό του γκολ το 2000, οι Πράσινοι επικράτησαν με 1-0 των παλαίμαχων του Άγιαξ παίρνοντας ρεβάνς για τον χαμένο τελικό του 1971.

Ο Δομάζος παρέμεινε μια ολόκληρη ζωή δίπλα στον Παναθηναϊκό, διατελώντας κατά περιόδους και μέλος της διοίκησης της ομάδας. Δεν έλειψε ποτέ από αγώνα του Παναθηναϊκού του. Με κρύα και βροχές, ακόμα και σε δύσκολες αγωνιστικά εποχές για τον σύλλογο, ο «στρατηγός» έδινε ανελλιπώς το «παρών» στην εξέδρα. Αιώνια παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, αιώνια ερωτευμένος με τον Παναθηναϊκό…

Ο αξεπέραστος Δομάζος, ο «στρατηγός των στρατηγών», ο λατρεμένος μας Μίμης, δεν είναι πια μαζί μας. Το αστέρι του όμως, θα λάμπει παντοτινά και θα αποτελεί οδηγό για τις νέες γενιές στον Παναθηναϊκό.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Πενθούμε την απώλεια ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή

Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη της.

Σε ανάρτησή της η ΚΑΕ σημειώνει:

«Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού πενθεί την απώλεια ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, μα πάνω απ’ όλα μίας τεράστιας προσωπικότητας του ελληνικού αθλητισμού.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Μίμης Δομάζος. Στρατηγός. Αθάνατος».

Παναθηναϊκός ΑΟ: Η σημαία στο γήπεδο της Λεωφόρου θα κυματίζει μεσίστια

Την οδύνη του εξέφρασε και ο Παναθηναϊκός ΑΟ αναφέροντας πως «η σημαία στο γήπεδο της Λεωφόρου θα κυματίζει μεσίστια».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους και τους συγγενείς του τεράστιου Μίμη Δομάζου.

Ο Σύλλογος εκφράζει την οδύνη του για το χαμό του «στρατηγού» Μίμη Δομάζου που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας τον Σύλλογο φτωχότερο.

Μια τεράστια μορφή που η φήμη του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και έκανε το όνομα του Συλλόγου ακόμα μεγαλύτερο.

Γεννημένος το 1942 στους Αμπελόκηπους, ο πατέρας του είχε καταγωγή από τη Σάμο ενώ η μητέρα του ήταν Μικρασιάτισσα.

Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 13 ετών στην Άμυνα Αμπελοκήπων και το 1959 πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό του οποίου τη φανέλα φόρεσε μέχρι το 1978.

Έκανε ένα μικρό διάλειμμα στην ΑΕΚ και επέστρεψε το 1980 για να κρεμάσει τα παπούτσια του στο «τριφύλλι».

Με την πράσινη φανέλα ο «στρατηγός» κατέκτησε εννιά πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, ένα Βαλκανικό Κύπελλο ενώ ήταν αρχηγός της ομάδας που έφτασε στους τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριών και του Διηπειρωτικού Κυπέλλου το 1971.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα από το 1959 ως το 1980 έχοντας 50 συμμετοχές και 4 γκολ ενώ ήταν και μία φορά διεθνής με την Εθνική ομάδα Κ19.

Πρόκειται για τον ρέκορντμαν συμμετοχών του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο έχοντας φορέσει 610 φορές την ένδοξη πράσινη φανέλα και την τίμησε δεόντως.

Σε παλαιότερη δήλωση του σε τηλεοπτική εκπομπή το 1994 είχε πει «Η ζωή μου ήταν συνδεδεμένη πάντα με τον Παναθηναϊκό. Όλο το συμβούλιο της Άμυνας Αμπελοκήπων ήταν Παναθηναϊκοί.

Τελείωναν οι αγώνες μας με την Άμυνα και μετά πήγαινα στη Λεωφόρο στον αγώνα του Παναθηναϊκού και πουλούσα εφημερίδες στον κόσμο πριν δω το ματς».

Ο Σύλλογος εις ένδειξη πένθους θα αγωνιστεί με μαύρα περιβραχιόνια σε όλους τους αγώνες των ομαδικών του τμημάτων το Σαββατοκύριακο.

Παράλληλα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας και η διοίκηση θα συνοδεύσει τον «Στρατηγό» στην τελευταία του κατοικία όπως του αρμόζει.

Η σημαία στο γήπεδο της Λεωφόρου θα κυματίζει μεσίστια».

ΕΠΟ: Θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, καλό ταξίδι στο φως Στρατηγέ

Τη θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου Μίμη Δομάζου εξέφρασαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης και τα μέλη της ΕΕ της Ομοσπονδίας.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΕΠΟ:

«Ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μίμη Δομάζου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν θρύλο. Ο "στρατηγός" όπως ήταν το προσωνύμιό του λόγω των ηγετικών του ικανοτήτων και του μαεστρικού τρόπου με τον οποίο διηύθυνε το παιχνίδι, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με τον Παναθηναϊκό, τον οποίο οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1971, με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Γουέμπλει και σε 13 εγχώριους τίτλους, 10 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα Ελλάδας. Τη διετία 1978-80 αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ.

Ο Μίμης Δομάζος είχε σπουδαία καριέρα με την Εθνική Ομάδα, στην οποία επίσης είχε ηγετικό ρόλο. Αγωνίστηκε 50 φορές με το εθνόσημο και πέτυχε 4 γκολ. Καλό ταξίδι στο φως "Στρατηγέ"».

Super League: Το όνομα του Μίμη Δομάζου είναι γραμμένο ανεξίτηλα στο πάνθεον του ελληνικού ποδοσφαίρου

Και η Super League αποχαιρέτισε τον Μίμη Δομάζο, με ανακοίνωσή της:

«Σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα της Super League εκφράζει βαθιά θλίψη και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Μίμη Δομάζου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο θρυλικός "Στρατηγός" των ελληνικών γηπέδων έγραψε χρυσές σελίδες ποδοσφαιρικής ιστορίας με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και την Εθνική Ελλάδας και το όνομά του είναι γραμμένο ανεξίτηλα στο πάνθεον του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Αντίο Στρατηγέ...».

ΠΑΕ ΑΕΚ: Όλοι θα θυμόμαστε για πάντα τις όμορφες στιγμές που μας προσέφερε για δεκαετίες

Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο πρόεδρος της, Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασαν επίσης τη θλίψη τους για την απώλεια του Μίμη Δομάζου, που τίμησε και την κιτρινόμαυρη φανέλα στην μεγάλη καριέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ εκφράζει την μεγάλη της θλίψη για την απώλεια του τεράστιου Μίμη Δομάζου. Ο "Στρατηγός" των γηπέδων, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε φορέσει την φανέλα της ομάδας μας για ενάμιση χρόνο, κατακτώντας μαζί της το πρωτάθλημα της σεζόν 1978-79. Επέστρεψε και έκλεισε την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, όμως ποτέ δεν έπαψε να εκφράζει το σεβασμό του και την αγάπη του για την ΑΕΚ που αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του. Κουράγιο και δύναμη στην οικογένεια του Μίμη Δομάζου. Όλοι θα θυμόμαστε για πάντα τις όμορφες στιγμές που μας προσέφερε για δεκαετίες με το αγωνιστικό του Πάθος, τις Αξίες και την αγάπη του για το Ποδόσφαιρο. Σύσσωμη η ΑΕΚ πενθεί αυτή την μεγάλη απώλεια.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».

Τα συλλυπητήρια του Ολυμπιακού

Την οδύνη της για την απώλεια του θρύλου του ποδοσφαίρου εξέφρασε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Με μήνυμά τους στα social media, οι Πειραιώτες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του «Στρατηγού» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για την απώλεια του Μίμη Δομάζου», αναφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

ΠΑΟΚ: Αντίπαλος με ήθος και μοναδικό ταλέντο

«Αντίο» στον σπουδαίο Μίμη Δομάζο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, κάνοντας λόγο για αντίπαλο με ήθος και μοναδικό ταλέντο, είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του μεγάλου Μίμη Δομάζου. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, θα τον θυμόμαστε σαν εναν αντίπαλο που με το μοναδικό ταλέντο, αλλά και το εξαιρετικό του ήθος, κέρδιζε πάντα τον σεβασμό μας... #RIP», αναφέρει ο «δικέφαλος του Βορρά».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει την θλίψη της για την απώλεια του μεγάλου Μίμη Δομάζου.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, θα τον θυμόμαστε σαν εναν αντίπαλο που με το μοναδικό ταλέντο, αλλά και το εξαιρετικό του ήθος, κέρδιζε πάντα τον σεβασμό μας... #RIP pic.twitter.com/qu6dD0ZpgP — PAOK FC (@PAOK_FC) January 24, 2025

ΠΑΕ Άρης: Το πέρασμά του από τα γήπεδα θα μείνει ανεξίτηλο

Με τη σειρά της και η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Μίμη Δομάζου.

«Ο εκλιπών, γνωστός με το προσωνύμιο "Στρατηγός", έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Το πέρασμά του από τα γήπεδα θα μείνει ανεξίτηλο, καθώς υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».

Αντώνης Αντωνιάδης: Αντίο μοναδικέ μου φίλε

Συγκλονιστικό είναι και το αντίο του Αντώνη Αντωνιάδη στον φίλο του και συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό.

Με μήνυμά του μέσα από το νοσοκομείο ο παλαίχος ποδοσφαιριστής αναφέρει για τον Μίμη Δομάζο:

«Με οδύνη και συγκίνηση έμαθα για την αβάσταχτη απώλεια. Είμαι συγκλονισμένος από το θάνατο του στενού μου φίλου σχεδόν έξι δεκαετιών, του μυθικού αθλητή και σπουδαίου ανθρώπου Μίμη Δομάζου ο οποίος είναι σύμβολο όχι μόνο του Παναθηναϊκού και του eλληνικού ποδοσφαίρου αλλά και μιας ολόκληρης εποχής.

Όλη η Ελλάδα σήμερα πενθεί. Ήταν, είναι και θα είναι ο εκφραστής της αστείρευτης θέλησης, της σκληρής προσπάθειας και του διαρκούς αγώνα στο δρόμο για την κορυφή.

Έζησα μαζί του στιγμές αθλητικού μεγαλείου στα γήπεδα αλλά και τη σοφία του και την παιδική αθωότητά του στη συνέχεια, μέσα από την καθημερινή μας παρέα που οδήγησε πολλούς να πουν «μα είστε συνεχώς μαζί, όλα αυτά τα χρόνια;

Η σκέψη μου και όλη μου η αγάπη είναι αυτή τη στιγμή στη σύζυγό του Ηώ και στις κόρες του Πόπη, Ουρανία και Ευαγγελία.

Αντίο μοναδικέ μου φίλε».

Βασίλης Κωνσταντίνου: Είναι τρομερό ένας τέτοιος άνθρωπος να φεύγει τόσο ξαφνικά

Συγκλονισμένος από την απώλεια του Μίμη Δομάζου είναι ο παλαίμαχος Βασίλης Κωνσταντίνου, τερματοφύλακας της ομάδας του Παναθηναϊκού που έφτασε στο Γουέμπλεϊ και συμπαίκτης του «Στρατηγού».

«Το χειρότερο πράγμα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Είναι τρομερό ένας άνθρωπος σαν κι αυτόν να φεύγει τόσο ξαφνικά. Δεν μπορέσαμε να του προσφέρουμε κάτι εμείς οι συμπαίκτες του, στον άνθρωπο που έκανε τα πάντα για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου. Ότι και να πω είναι λίγο», δήλωσε ο παλαίμαχος άσος στον ΑΝΤ1.

Χρήστος Σωτηρακόπουλος: Γεννημένος αρχηγός - Στενάχωρη πολύ ημέρα

«Γεννημένος αρχηγός. Μία στενάχωρη πολύ ημέρα, αφήνει μια πολύ μεγάλη κληρονομιά. Είχε τρομερή όρεξη για ζωή. Και μόνο που υπάρχουν πιτσιρίκια ακόμη και σήμερα που ξέρουν τον Δομάζο τα λέει όλα», δήλωσε και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

«Ήθελε να μείνει 90 λεπτά μέσα στον αγώνα. Ήταν η λατρεία του το ποδόσφαιρο. Ακόμη και τώρα έδειχνε πράγματα παιδιά στην ακαδημία του με τη μπάλα», θυμάται, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Φυλακούρης: Υποσχέθηκε στον Θεό ότι θα έπαιζε την παράταση αλλά δεν άντεξε

Συντετριμμένος είναι και ο Τότης Φυλακούρης, παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού.

«Κλαίω αυτή τη στιγμή. Υποσχέθηκε στον Θεό ότι θα έπαιζε την παράταση αλλά δεν άντεξε. Ήταν χαλύβδινος, από τους μεγαλύτερους άσους του ελληνικού ποδοσφαίρου», ανέφερε στο Action 24.

«Ήρθε ολόκληρος Πούσκας και καθόταν προσοχή σε αυτά που έλεγε ο Δομάζος. Μπαίναμε στο γήπεδο με τη Ρεάλ και μας έλεγε "εγώ είμαι εδώ θα τους κερδίσουμε". Μου έλεγε προχώρα μικρέ, ήμασταν μαζί από 16 ετών», θυμάται.

Βρούτσης: Αποχαιρετάμε έναν θρύλο του αθλητισμού μας

Με ανάρτηση του στα social media και o αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Μίμη Δομάζου.

«Στεκόμαστε όλοι "προσοχή" & αποτίνουμε φόρο τιμής στον μεγάλο "Στρατηγό". Ο Μίμης Δομάζος ήταν το ποδόσφαιρο, εκείνο που ξεκίνησε από τις αλάνες & άγγιζε τις ψυχές των φιλάθλων όλης της χώρας. Αποχαιρετάμε έναν θρύλο του αθλητισμού μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Στεκόμαστε όλοι «προσοχή» & αποτίνουμε φόρο τιμής στον μεγάλο «Στρατηγό».

Ο Μίμης Δομάζος ήταν το ποδόσφαιρο, εκείνο που ξεκίνησε από τις αλάνες & άγγιζε τις ψυχές των φιλάθλων όλης της χώρας.

Αποχαιρετάμε έναν θρύλο του αθλητισμού μας.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του. pic.twitter.com/MPknncK1Bm — Yiannis Vroutsis (@VroutsisGiannis) January 24, 2025

