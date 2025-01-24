Λογαριασμός
Η Ιλένια Ουίλιαμς στο ΟΠΑΠ Game Time για τον Φώτη Ιωαννίδη και το ντέρμπι των αιωνίων - Δείτε trailer

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ερμηνεύει συγκινημένη το τραγούδι που αφιερώνει στον πατέρα της Ρόμπερτ Ουίλιαμς 

ΟΠΑΠ GAME

Πολυτάλαντη, λαμπερή και γεμάτη κέφι. Η Ιλένια Ουίλιαμς φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και αποδεικνύει ότι η μπάλα είναι και γένους θηλυκού.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλάει για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που διεξάγεται την Κυριακή (20:30) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και σχολιάζει με το δικό της τρόπο τους σημαντικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου.

οπαπ

Αποκαλύπτει στη Χριστίνα Βραχάλη τι ένιωσε όταν πήγε πρώτη φορά στη «Λεωφόρο», τον ποδοσφαιριστή που θαυμάζει περισσότερο, το πρόσωπο πίσω από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Λάμψη» και αφιερώνει συγκινημένη τραγούδι στον πατέρα της Ρόμπερτ Ουίλιαμ

οπαπ

