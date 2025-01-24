Πολυτάλαντη, λαμπερή και γεμάτη κέφι. Η Ιλένια Ουίλιαμς φιλοξενείται στην εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time αυτής της εβδομάδας και αποδεικνύει ότι η μπάλα είναι και γένους θηλυκού.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλάει για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό που διεξάγεται την Κυριακή (20:30) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και σχολιάζει με το δικό της τρόπο τους σημαντικούς αγώνες του Σαββατοκύριακου.

Αποκαλύπτει στη Χριστίνα Βραχάλη τι ένιωσε όταν πήγε πρώτη φορά στη «Λεωφόρο», τον ποδοσφαιριστή που θαυμάζει περισσότερο, το πρόσωπο πίσω από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Λάμψη» και αφιερώνει συγκινημένη τραγούδι στον πατέρα της Ρόμπερτ Ουίλιαμ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.