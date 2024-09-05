Φουρνιέ: «Έζησα μια από τις πιο τρελές στιγμές στη ζωή μου»

Ο Φουρνιέ αφίχθη στη χώρα μας αργά το βράδυ της Τετάρτης και περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Ολυμπιακού τον περίμεναν για να τον αποθεώσουν και να τον υποδεχθούν στην ομάδα τους.



Ο 31χρονος Γάλλος έμεινε έκπληκτος από τα όσα αντίκρισε, παρασύρθηκε στο ρυθμό των συνθημάτων, το έζησε στον απόλυτο βαθμό και θέλησε έπειτα απ' όλα αυτά να στείλει ένα μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας.



«Σας ευχαριστώ για μια από τις πιο τρελές στιγμές της ζωής μου. Ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη, ανυπομονώ να βάλω τη φανέλα και να ξεκινήσουμε δουλειά. Πάμε Ολυμπιακέ» είπε σε βίντεο που αναρτήθηκε από την ΚΑΕ το πρωί της Πέμπτης.



