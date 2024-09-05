Κάτι λιγότερο από 50 εκατ. ευρώ έχουν δαπανήσει συνολικά οι ομάδες της Stoiximan Super League για αγορές παικτών αυτό το καλοκαίρι, χωρίς να υπολογίζονται τα πολύ μεγάλα συμβόλαια που έχουν δώσει σε ποδοσφαιριστές για την ενίσχυσή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του transfermarkt, ξοδεύτηκαν ήδη 48,38 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στα 30 τελευταία χρόνια (από τη σεζόν 1994/95 που υπάρχουν στοιχεία). Μάλιστα, με μια εβδομάδα να απομένει για μεταγραφές-ως τις 11 Σεπτεμβρίου-και αρκετές… εκκρεμότητες ακόμη, απειλείται το ρεκόρ των 58,87 εκατ. ευρώ από τη σεζόν 2008/09, όταν είχαν γίνει αγορές παικτών όπως οι Ντιόγκο, Ντουντού (Ολυμπιακός), Τζεμπούρ, Σκόκο (ΑΕΚ), Μάτος και Σόουζα (Παναθηναϊκός).

Όπως είναι φυσικό, σχεδόν όλα τα χρήματα για αγορές έχουν δοθεί από τους Big 5. Πρώτος και με διαφορά είναι ο Παναθηναϊκός με 19,83 εκατ. ευρώ, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 11,5 εκατ. ευρώ, τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με 6,6 εκατ. ευρώ, τέταρτος ο Άρης με 5,2 εκατ. ευρώ και πέμπτη η ΑΕΚ με 4,9 εκατ. ευρώ. Πάντως τουλάχιστον οι δύο «δικέφαλοι» αναμένεται να κάνουν το λιγότερο μία ακόμη δαπανηρή κίνηση.

Αναλυτικά οι 15 ακριβότερες μεταγραφές (σύμφωνα με στοιχεία από το Transfermarkt)

1. Τετέ (από Γαλατάσαραϊ σε Παναθηναϊκό) 7,25 εκατ.

2. Φακούντο Πελίστρι (από Μαν. Γιουνάιτεντ σε Παναθηναϊκό) 6 εκατ.

3. Κρίστοφερ Βέλντε (από Λεχ Πόζναν σε Ολυμπιακό) 4 εκατ.

4. Αμπουμπακαρί Κοϊτά (από Σεντ Τρούιντεν σε ΑΕΚ) 3,6 εκατ.

5. Μόντσου (από Βαγιαδολίδ σε Άρη) 3,6 εκατ.

6. Σβέριρ Ίνγκασον (από Μίντιλαντ σε Παναθηναϊκό) 3,08 εκατ.

7. Φέντορ Τσαλόφ (από ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε ΠΑΟΚ) 3 εκατ.

8. Λορέντζο Πιρόλα (από Σαλερνιτάνα σε Ολυμπιακός) 3 εκατ.

9. Κοστίνια (από Ρίο Άβε σε Ολυμπιακό) 2,5 εκατ.

10. Ταρίκ Τισουνταλί (από Γάνδη σε ΠΑΟΚ) 2,2 εκατ.

11. Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (από Κλαμπ Μπριζ σε Ολυμπιακό) 2 εκατ.

12. Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι (από Σπέτσια σε Παναθηναϊκό) 1 εκατ.

13. Φίλιπ Μαξ (από Άιντραχτ σε Παναθηναϊκό) 1 εκατ.

14. Σάπι Σουλεϊμάμοφ (από Κράσνονταρ σε Άρη) 1 εκατ.

15. Μόουζες Οντουμπάτζο (από Άρη σε ΑΕΚ) 1 εκατ.

