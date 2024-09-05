Σείστηκε το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τον Εβάν Φουρνιέ. Με μικρή καθυστέρηση, ο Γάλλος σούπερ σταρ, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, προσγειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Αθήνα με πτήση της Air France από το Παρίσι, συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπό του, Ζερεμί Μεντιανά.

Παρά το προχωρημένο της ώρας, περισσότεροι από 3.000 φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον ειδικό χώρο του αεροδρομίου, στην πύλη 7 και περίμεναν καρτερικά τον 31χρονο άσο με φωνές και συνθήματα. Η πτήση πάτησε Ελλάδα στις 23:34 και λίγο αργότερα ο ασημένιος ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεπρόβαλε φορώντας ένα νέο t-shirt με το σήμα του Ολυμπιακού και τη φράση «ένα ιερό κλαμπ» δίπλα στη μορφή του.

«Οέ, οέ, Εβάν Φουρνιέ» και «φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε ολέ, σ' αγαπώ» ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν, με τον Γιώργο Αγγελόπουλο να κάνει πρώτος την εμφάνισή του και να αποθεώνεται.

Λίγο μετά τις δώδεκα τα μεσάνυχτα, ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε και χάθηκε στις αγκαλιές των οπαδών, δείχνοντας να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της υποδοχής του, την ώρα που καπνογόνα είχαν κάνει κόκκινη την ατμόσφαιρα.

Αφού πέρασε μερικά λεπτά μαζί με τους φίλους των Πειραιωτών, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο το οποίο, όπως ήταν φυσικό, ξεκίνησε να κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν... ήθελαν να αφήσουν τον Φουρνιέ να φύγει!

Εκείνος μάλιστα, ξεπρόβαλε σύντομα από το όχημα, κουνώντας ένα ερυθρόλευκο κασκόλ και τρελαίνοντας ακόμη περισσότερο όσους βρίσκονταν εκεί.

Ο Φουρνιέ θα παρουσιαστεί την Πέμπτη στις 17:00 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την προετοιμασία, ενώ αναμένεται να είναι «παρών» την Παρασκευή στη βραδιά προς τιμήν του Γιώργου Πρίντεζη στο ΣΕΦ.

