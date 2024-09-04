Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ και Μπάλντοκ η ευρωπαϊκή λίστα!

Τέσσερις αλλαγές έχει η λίστα του Παναθηναϊκού με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις του League Phase του Conference League.

Με το «τριφύλλι» να την δηλώνει σήμερα (04/09) στην UEFA, ως είχε προθεσμία, και τον Ντιέγκο Αλόνσο να συμπεριλαμβάνει σε αυτή τόσο το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, όσο και τον Τζορτζ Μπάλντοκ!

Αντιθέτως, σε σχέση με τα παιχνίδια κόντρα στη Λανς, εκτός της ευρωπαϊκής λίστας έμειναν οι Ζέκα και Δημήτρης Λημνιός, αλλά και ο Τόνι Βιλένα, που είχε βέβαια αντικατασταθεί... εγκαίρως από τον Φακούντο Πελίστρι.

Συγκεκριμένα, η 23μελής λίστα των «πράσινων» αποτελείται από τους: Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Μαξ, Κώτσιρα, Μπακασέτα, Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μπάλντοκ, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς, Τσέριν, Τετέ, Ουναΐ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ, Σπόραρ και Ιωαννίδη.

