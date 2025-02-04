Φώτης Ιωαννίδης: Το ρεκόρ που μπορεί να καταρρίψει κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Φώτης Ιωαννίδης σκοράρει κατά ριπάς και βρίσκεται πλέον στην 3η θέση των σκόρερ του Παναθηναϊκού. Το “τριφύλλι” φιλοξενείται απο τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα των δυο «αιώνιων» για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο αρχηγός των «πράσινων» αποτελεί το «βαρύ» πυροβολικό της επιθετικής γραμμής της ομάδας του Ρουί Βιτόρια και κόντρα στους «ερυθρόλευκους» θα επιδιώξει να σπάσει ένα προσωπικό ρεκόρ.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη στο paopantou.gr.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.