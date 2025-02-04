Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε: Κόντρα στη φορμαρισμένη Φενέρ

Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ψάχνοντας την επιστροφή στις νίκες κόντρα στη φορμαρισμένη Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» υποδέχονται απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τους πρωταθλητές Τουρκίας για την 25η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, στην πρώτη από τις δύο δοκιμασίες τους για αυτή τη «διαβολοβδομάδα», αφού 48 ώρες αργότερα (6/2) θα φιλοξενήσουν και την Εφές.



Στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 14-10 ο Παναθηναϊκός, την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του στη φετινή σεζόν και ηττήθηκε με 87-75 από την Αρμάνι Μιλάνο στο «Unipol Forum», μένοντας τρεις νίκες μακριά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.





Κόντρα σε μία ομάδα που παρατάχθηκε με πολλές και σημαντικές απουσίες, η ομάδα του Αταμάν δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό και είχε για μοναδικούς διακριθέντες τους Σλούκα (22π, 6 ασίστ) και Ναν (18π, 5 ασίστ), ενώ πληγώθηκε από τον Ζακ Λεντέι, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 33 πόντους και 8 ριμπάουντ. Λίγες μέρες αργότερα, οι «πράσινοι» επέστρεψαν με άνετη εκτός έδρας νίκη (99-84) επί του Περιστερίου στο πρωτάθλημα, όπου συνεχίζει την αήττητη πορεία του.



Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να μην έχει στη διάθεσή του Γκριγκόνις, Λεσόρ και Γιούρτσεβεν, με τον Σλούκα να ξεπερνάει τον τραυματισμό που αντιμετώπισε και να είναι ξανά ετοιμοπόλεμος. Εκτός δωδεκάδας θα μείνει επίσης ο Κώστας Αντετοκούνμπο, με τον Τούρκο προπονητή να αποκαλύπτει ότι τον έθεσε εκτός ομάδας με απόφασή του.



«Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια που απομένουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εμάς. Αν δεν τα καταφέρουμε, ξεχνάμε το Final Four ή τα playoffs. Πρέπει να κερδίζουμε. Αυτή είναι η μία πραγματικότητα. Η άλλη λέει πως η αντίπαλη ομάδα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί, έτοιμοι για έναν αγώνα σαν να είναι ντέρμπι, όπως με τον Ολυμπιακό πριν από δύο βδομάδες. Γιατί στην Ευρωλίγκα η κατάστασή μας τώρα είναι αρκετά κρίσιμη και πρέπει να ξεκινήσουμε τον αγώνα επιθετικά», δήλωσε μεταξύ άλλων πριν από το αποψινό ματς ο Αταμάν.



Από την άλλη, η Φενέρ βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση, όντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 16-7, χρωστώντας και το εξ αναβολής παιχνίδι της με την Παρί. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Βίρτους Μπολόνια, την οποία νίκησε με 95-81 στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας για πρωταγωνιστές της Γκούντουριτς (17π), ΜακΚόλουμ (15π) και Κόλσον (12π). Είχε προηγηθεί η νίκη της με 87-77 μέσα στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ την περασμένη Κυριακή επιβλήθηκε με 100-94 της Γιαλόβασπορ, πανηγυρίζοντας τη 12η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις και παραμένοντας στην κορυφή του τούρκικου πρωταθλήματος με ρεκόρ 16-1!



Στα αγωνιστικά, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των εδώ και καιρό τραυματισμένων, Μπόλντγουιν και Γουίλμπεκιν, δηλώνοντας ενόψει της αναμέτρησης: «Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ανάγκη τη νίκη και για αυτό θα βγει στο γήπεδο με μεγάλη ορμή και δύναμη. Θα προσπαθήσει επίσης να τους βοηθήσει και το ΟΑΚΑ. Για αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε το ρυθμό τους και την ένταση τους και σε δεύτερο χρόνο να ακολουθήσουμε και το κατάλληλο τακτικό πλάνο, ειδικά στην άμυνα. Πρέπει να προετοιμάσουμε σωστές επιθέσεις και να εντοπίσουμε τα σημεία από τα οποία μπορούμε να κερδίσουμε το πλεονέκτημα κόντρα στον αντίπαλο μας. Επίσης γνωρίζουμε το ταλέντο που διαθέτουν οι γκαρντ του Παναθηναϊκού και ότι έχουν επίσης αμυντικές αρετές. Γενικότερα οι «κοντοί» τους είναι πολύ δημιουργικοί και απειλητικοί ειδικά στις επιθέσεις ένας εναντίον ενός».



Στη συνάντηση των δύο ομάδων για τον πρώτο γύρο, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει τη νίκη με 81-76 μέσα στην «Ulker Sports Arena», ενώ οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει και στην τελευταία φορά που υποδέχθηκαν τη Φενέρ, με 74-63. Επιπλέον, ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει την αποψινή του αντίπαλο και στον περσινό ημιτελικό του Final Four, με το εντυπωσιακό 73-57.



Διαιτητές του αποψινού αγώνα θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).



Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, με τα οποία ανοίγει η αυλαία της «διαβολοβδομάδας» και της 24ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα, η Εφές θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, η Ζαλγκίρις θα κοντραριστεί με την Άλμπα, ο Ερυθρός Αστέρας θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο Βελιγράδι, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο θα δοκιμαστεί στη Γερμανία και στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν.



Αναλυτικά η 25η αγωνιστική:



Τρίτη 4/2

Εφές-Ρεάλ Μαδρίτης 19:30

Ζαλγκίρις-Άλμπα 20:00

Ερυθρός Αστέρας-Βιλερμπάν 21:00

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 21:15

Μπάγερν Μονάχου-Αρμάνι Μιλάνο 21:45



Τετάρτη 5/2

Μονακό-Μπασκόνια 20:00

Μπαρτσελόνα-Μακάμπι 21:30

Παρί-Ολυμπιακός 21:30

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 21:30

