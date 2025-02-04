Ανακοίνωσε τον Δουβίκα η Κόμο

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καριέρα του Τάσου Δουβίκα, με την Κόμο να ανακοινώνει την απόκτησή του από τη Θέλτα έναντι του ποσού των 13 εκατομμυρίων ευρώ, καλωσορίζοντάς τον μάλιστα στα ελληνικά.



Ο Έλληνας επιθετικός, που υπέγραψε με την Κόμο συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2029, είχε μετακινηθεί στο Βίγκο το καλοκαίρι του 2023 από την Ουτρέχτη για 12 εκατ. ευρώ, σκοράροντας 18 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ σε 58 συμμετοχές.

Ο Έλληνας στράικερ ήταν... φευγάτος εδώ και καιρό από την ισπανική ομάδα, λόγω του περιορισμένου χρόνου συμμετοχής και τελικά βρέθηκε η λύση στην εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας να τον προορίζει ως αντικαταστάτη του Αντρέα Μπελότι που πήγε στην Μπενφίκα.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Greek striker Tasos Douvikas from @RCCelta on a contract until 2029 🇬🇷



The 1999-born player joins the team to strengthen their attacking options for the second half of the season.



Καλώς ήρθατε!



Official statement ➡️… pic.twitter.com/mmY4rSZSnQ — Como1907 (@Como_1907) February 3, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.