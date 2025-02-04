Κριστιάνο: «Είμαι ο πιο πλήρης ποδοσφαιριστής όλων των εποχών - Με ήθελε η Μπαρτσελόνα»

Με περίσσια αυτοπεποίθηση, με σκεπτικό πως έχει πετύχει τον απόλυτο στόχο του και δίχως ν' αμφιβάλλει για τον εαυτό του και τις ικανότητές του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δίστασε να περιαυτολογήσει σε σημείο να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως τον πιο πλήρη ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από το άθλημα!



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Εντού Αγκίρε και όντας ίσως ο πιο ανοιχτός CR7 που έχει αντικρίσει κανείς στα ζητήματα που έθιξε, ο νυν σούπερ σταρ της Αλ Νασρ ήταν απόλυτος όταν έλεγε πως: «Είμαι γρήγορος, είμαι δυνατός, σκοράρω με κεφαλιά, με το αριστερό πόδι, δεν έχει υπάρξει κανείς άλλος πιο πλήρης από εμένα. Είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών».

Ο Πορτογάλος σχολίασε ξανά την αντιπαλότητά του με τον, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Ήταν υγιής η κόντρα μας, έφτασα να του κάνω τη μετάφραση σε μια εκδήλωση που είχαμε δώσει το "παρών"», ενώ, αποκάλυψε και το πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα στην καριέρα του, αν είχε καταφέρει ηνα τον κάνει δικό της σε νεαρή ηλικία!«Ήμουν στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ακόμα, η Μπαρτσελόνα με ήθελε πολύ, αλλά έναν χρόνο αργότερα προέκυψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η υπόλοιπη ιστορία είναι γνωστή...».Σχολιάζοντας τουςμε τους οποίους συνεργάστηκε, πάντως, πέταξε ένα πολύπου ίσως είχε κύριο αποδέκτη και τον, με τον οποίο δούλεψε στη δεύτερη θητεία του στους «»: «Συνάντησα αρκετούς κακούς προπονητές στη διαδρομή μου, ορισμένοι εξ αυτών δεν είχαν την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο»!

