Παναθηναϊκός: Να είναι 3η και φαρμακερή…

Ο Παναθηναϊκός επανέρχεται στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά την τρίτη διακοπή μέσα σε διάστημα δύο μηνών για τις εθνικές ομάδες. Και… ευτυχώς η επόμενη διακοπή είναι τον Μάρτιο.

Οι “πράσινοι” είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, μετά τις νίκες με Μάλμε και ΠΑΟΚ. Το διπλό με τον Πανσερραϊκό είναι αναγκαίο για τη συνέχεια της ομάδας.

Το “Τριφύλλι“, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει την φετινή σεζόν. Αυτό είναι το να πάρει για πρώτη φορά τρεις συνεχόμενες νίκες, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

Μέχρι στιγμής στο 2025-26, ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει δύο φορές στις δύο συνεχόμενες νίκες. Ωστόσο, σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν κατάφερε να κάνει και τρίτη διαδοχική νίκη.

Τώρα, έφτασε για 3η φορά τις δύο σερί νίκες. Όμως αυτή τη φορά θέλει να είναι η… τρίτη και φαρμακερή.

