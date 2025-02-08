Με επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο 24-11, ο Άρης νίκησε τον Πανιώνιο 80-72 για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL και με ρεκόρ 7-11 πήρε βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθεια να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις, αφήνοντας τους «κυανέρυθρους» στην πρώτη εξάδα να περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

Το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο οι «κίτρινοι» κυριάρχησαν και στην απέλπιδα προσπάθεια των Νεοσμυρνιωτών στα τελευταία λεπτά ανταπεξήλθαν με τις εύστοχες βολές τους.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Νίκου Βετούλα ήταν οι Ουίλις με 18, Τολιόπουλος με 16, Φιγκερόα με 13 και Γούντμπερι με 11 πόντους. Για τους «κυανέρυθρους», ξεχώρισαν οι Μπράουν με 22 και Ρέι με 12 πόντους.

Με πρωταγωνιστές τους Κούπερ και Φιγκερόα, ο Άρης προηγήθηκε με +6 στα μέσα του πρώτου δεκάλεπτου και με +7 στη συνέχεια, φτάνοντας στο 24-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι «κυανέρυθροι» έκαναν σερί 9-0 και προηγήθηκαν 26-24 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, μέχρι ο Άρης να ισοφαρίσει 31-31. Η εκατέρωθεν αστοχία από την περιφέρεια έφερε το 37-38 στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν με επιμέρους σκορ 9-2 στην τρίτη περίοδο και προηγήθηκαν 46-40. Ο Μπράουν ανέλαβε δράση για τον Πανιώνιο για το 49-47, όμως ο Τολιόπουλος πρωταγωνίστησε σε ένα 12-0 σερί για τους Θεσσαλονικείς που έφτασαν στο +14 και στο 61-49 στην ολοκλήρωση του τριαντάλεπτου.

Ο Άρης προηγήθηκε με +15 την έναρξη της τέταρτης περιόδου, όμως ο Ντέιβις πήρε την κατάσταση στα χέρια του επιθετικά για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη και μείωσε στο -6. Ο Τολιόπουλος έκανε το 74-65, όμως ο Πανιώνιος με επιμέρους σκορ 2-7 μείωσε 76-72, αλλά στο τελευταίο λεπτό οι εύστοχες βολές των γηπεδούχων διαμόρφωσαν το τελικό 80-72.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 37-38, 61-49, 80-72

