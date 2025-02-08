Με... σπασμένα τα φρένα έχει μπει στο 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής!

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, μετά τα 5,85μ. που πήδηξε στο μίτινγκ του Ρουέν στη Γαλλία στις 25 Γενάρη, κατέρριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ κλειστού στίβου την 1η Φεβρουαρίου με άλμα στα 5.90μ. στο μίτινγκ Perch’Xtrem στην πόλη Καέν της Γαλλίας.

Μία εβδομάδα μετά, ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ συνέχισε την... υψηλές πτήσεις του, σπάζοντας για ακόμη μία φορά το Πανελλήνιο ρεκόρ!

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου (08/02), ο 25χρονος Ολυμπιονίκης πήδηξε πάνω από τα 5,92μ., και μάλιστα με την πρώτη του προσπάθεια (!), στο μίτινγκ του Λοτζ της Πολωνίας, γράφοντας ξανά ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό!

Μάλιστα, ο Μανόλο πανηγύρισε με την ψυχή του την επίδοσή του αυτή, και με την ψυχολογία στα ύψη ανέβασε τον πήχη στα 6,02μ. Εκεί, είχε τρεις άκυρες προσπάθειες, ολοκληρώνοντας τον αγώνα ως πρώτος στην τελική κατάταξη! Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Τσέχος, Ντέιβιντ Χόλι με άλμα στα 5,62μ., ενώ, την τριάδα συμπλήρωσε ο Πολωνός, Πιότρ Λίσεκ με 5,52μ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.