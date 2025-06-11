Περνάει ιατρικά από την Μπράιτον ο Κωστούλας

Τελειώνει, όπως αναμενόταν, τυπικά η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Ο νεαρός άσος ταξίδεψε οικογενειακώς στην Αγγλία ώστε να δρομολογηθούν τις απαραίτητες διαδικασίες για να σφραγιστεί η μετακίνησή του στον σύλλογο της Premier League.

Όπως μεταδίδουν τα αγγλικά Μέσα, ο 18χρονος επιθετικός περνάει αυτήν τη στιγμή από τις απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει (αύριο εκτός απροόπτου) συμβόλαιο για 5+1 χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν περίπου 40 εκατ. ευρώ στα ταμεία τους σε πρώτη φάση, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τη συμφωνία προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης.

