Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περνάει ιατρικά από την Μπράιτον ο Κωστούλας

Υποβάλλεται σε ιατρικά, ώστε να σφραγίσει τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, ο Μπάμπης Κωστούλας

Θανάσης Κωστούλας

Τελειώνει, όπως αναμενόταν, τυπικά η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Ο νεαρός άσος ταξίδεψε οικογενειακώς στην Αγγλία ώστε να δρομολογηθούν τις απαραίτητες διαδικασίες για να σφραγιστεί η μετακίνησή του στον σύλλογο της Premier League.

Όπως μεταδίδουν τα αγγλικά Μέσα, ο 18χρονος επιθετικός περνάει αυτήν τη στιγμή από τις απαραίτητες εξετάσεις και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο θα υπογράψει (αύριο εκτός απροόπτου) συμβόλαιο για 5+1 χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βάλουν περίπου 40 εκατ. ευρώ στα ταμεία τους σε πρώτη φάση, καθώς υπενθυμίζεται ότι από τη συμφωνία προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Μπάμπης Κωστούλας ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark