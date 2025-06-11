Η επικείμενη απόκτηση του Μίλος Κέρκεζ από την Λίβερπουλ ανοίγει την πόρτα της εξόδου στον Κώστα Τσιμίκα, ωστόσο αρκετές ομάδες της Premier League ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την Mirror, για τον Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ αναμένεται να κινηθούν η Γουλβς και η Νότιγχαμ (που ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη).

Ο 29χρονος άσος μέτρησε φέτος 29 εμφανίσεις και 2 ασίστ με τους πρωταθλητές Αγγλίας. Στην πενταετία που συμπλήρωσε στην Λίβερπουλ έχει 115 εμφανίσεις και 18 ασίστ.

