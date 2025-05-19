Οδηγίες για μια υπεύθυνη παρουσία προς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που θα βρεθούν στο Αμπού Ντάμπι από 23 μέχρι 25 Μάιου για το Final-4 της EuroLeague εξέδωσαν οι ομάδες, σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν τι απαγορεύεται να κάνουν οι Έλληνες φίλαθλοι στο Εμιράτο, ώστε να μην κινδυνεύουν να συλληφθούν, καθώς το Άμπου Ντάμπι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις τοπικές παραδόσεις και αρχές.

Για παράδειγμα, λόγω της ισλαμικής θρησκείας, απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Επιτρέπεται, ωστόσο, σε ξενοδοχεία και ορισμένα εστιατόρια.

Επίσης, υπάρχει μηδενική ανοχή στη χρήση ναρκωτικών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών τιμωρείται με φυλάκιση έως 10 έτη και πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, ακόμη και για μικρο-ποσότητες.

Επίσης, απαγορεύεται:

- H βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση ατόμων χωρίς τη συναίνεση τους.

- H ανάρτηση περιεχομένου (κειμένου, φωτογραφιών) στο Διαδίκτυο που επικρίνει τις Αρχές, τους κατοίκους κ.ά.

- H εξύβριση (ακόμα και κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης) ή απρεπείς χειρονομίες.

- Οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για τον Θεό, το Ισλάμ, τον Προφήτη ή άλλα θρησκευτικά σύμβολα μπορεί να σε οδηγήσει σε φυλάκιση ή απέλαση.

- H φωτογράφιση δημόσιων κτηρίων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων, αστυνομικών τμημάτων και αστυνομικών (θεωρούνται παραβίαση της κρατικής ασφάλειας),

- H υπέρπτηση drone σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται,

Όσον αφορά την ενδυμασία, υπάρχει ανεκτικότητα έναντι της δυτικής κουλτούρας (π.χ. δεν απαιτούνται η κάλυψη της κεφαλής για τις γυναίκες ούτε μακρυμάνικα ενδύματα).

Ωστόσο, για τις γυναίκες, απαγορεύονται τα σορτσάκια, οι μπλούζες με τιράντες και γενικώς τα προκλητικά ρούχα. Επιβάλλονται ρούχα που καλύπτουν ώμους και γόνατα.

Αντίστοιχα «σεμνά ενδεδυμένοι» πρέπει να είναι και οι άνδρες, με μακριές βερμούδες και μπλουζάκια με μανίκι.

Μέσα στο στάδιο Etihad Arena απαγορεύονται οι σημαίες, τα βεγγαλικά, τα λέιζερ, τα τύμπανα, οι ντουντούκες, φαγητά και ποτά, καθώς και το κάπνισμα, ακόμη και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Η ομαδική μετακίνηση οπαδών προς το στάδιο (πορεία πεζή) θα πρέπει να αποφευχθεί για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Στο Αμπου Νταμπι λειτουργεί Ελληνική Πρεσβεία και το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης είναι το +971 503901820

Πηγή: skai.gr

