Καθώς η Ευρώπη μπαίνει πια σε ρυθμούς Final 4, είδαν το φως της δημοσιότητας τα ποσά που αναμένεται να εισπράξουν οι ομάδες, ανάλογα, φυσικά, με την κατάταξή τους στη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το BasketNews, όποια εκ των Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκού και Μονακό κατακτήσει το τρόπαιο, θα βάλει στο ταμείο της 1,8 εκατ. ευρώ. Περίπου, δηλαδή, 500.000 περισσότερα από όσα εισέπραξε πέρυσι ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός.

Ο ηττημένος του τελικού τώρα, θα κερδίσει 1 εκατ. ευρώ. Όσο για τον 3ο και τον 4ο, θα πάρουν 850.000 ευρώ και 770.000 ευρώ αντίστοιχα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.