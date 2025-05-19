Λογαριασμός
Αυτά είναι τα ποσά που θα πάρουν οι ομάδες του Final 4 ανάλογα με την κατάταξή τους

Δείτε ποια αναμένεται να είναι τα ποσά των που θα εισπράξουν οι ομάδες του Final 4 της Ευρωλίγκας ανάλογα με την κατάταξή τους

Ναν Φουρνιέ

Καθώς η Ευρώπη μπαίνει πια σε ρυθμούς Final 4, είδαν το φως της δημοσιότητας τα ποσά που αναμένεται να εισπράξουν οι ομάδες, ανάλογα, φυσικά, με την κατάταξή τους στη διοργάνωση του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το BasketNews, όποια εκ των Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε, Παναθηναϊκού και Μονακό κατακτήσει το τρόπαιο, θα βάλει στο ταμείο της 1,8 εκατ. ευρώ. Περίπου, δηλαδή, 500.000 περισσότερα από όσα εισέπραξε πέρυσι ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός.

Ο ηττημένος του τελικού τώρα, θα κερδίσει 1 εκατ. ευρώ. Όσο για τον 3ο και τον 4ο, θα πάρουν 850.000 ευρώ και 770.000 ευρώ αντίστοιχα.

Πηγή: sport-fm.gr

Final 4 Ευρωλίγκα
