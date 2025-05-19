Το εγκώμιο του Κώστα Σλούκα πλέκει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η Euroleague για το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Παναθηναϊκό και το περσινό Final-4. Ο ιδιοκτήτης του τριφυλλιού αναφέρεται σε αυτό στη μεγάλη συμβολή που είχε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στην επιτυχία αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μεγάλων σουτ που έβαλε ειδικά στον τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης.

«Ήταν μάλλον στο δεύτερο ημίχρονο όταν είδαμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει. Ο κόσμος άρχισε ζητωκραυγάζει. Σε εκείνο το σημείο είπα οτι δεν μπορούμε να το χάσουμε», ήταν κάποια από τα λόγια του, ενώ στη συνέχεια μετέφερε σκέψεις και συναισθήματα.

«Το συναίσθημα αυτό ήταν από αυτά που ζεις μια φορά στην ζωή σου. Προσπαθώ να θυμηθώ τί είχα στο μυαλό μου όταν κοίταζα το έδαφος... Ήταν οι μέρες που σχεδίαζα και ονειρευόμουν όλα αυτά να γίνουν. Όταν έχεις ένα όνειρο και το βλέπεις να γίνεται πραγματικότητα, το συναίσθημα είναι απίστευτο».

Τέλος, αναφέρθηκε ειδικά στον Σλούκα…

«Ο Σλούκας είναι από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ. Πώς γίνεσαι ένας από τους καλύτερους παίκτες; Όχι με το να σκοράρεις 40, 50, 60 ή 70 πόντους τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, αλλά με το να βάζεις τα μεγάλα σουτ όταν χρειάζεται» ανέφερε.

