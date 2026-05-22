Με το τζάμπολ του Final 4 να πλησιάζει στο Telekom Center, οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε έχουν ήδη αρχίσει να καταφτάνουν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ενόψει του πρώτου ημιτελικού (18:00).

Γύρω από το γήπεδο υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και αρκετές μονάδες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί σε κομβικά σημεία περιμετρικά του σταδίου. Στόχος των Αρχών είναι να διατηρηθεί η τάξη και να μην προκύψουν επεισόδια κατά την προσέλευση των οπαδών των δύο ομάδων.

Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ώστε η διεξαγωγή της αναμέτρησης να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα.

