Με τα λεπτά να μετρούν αντίστροφα και την αγωνία να ανεβαίνει οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζονται να βρεθούν στο Τ Center για τον σημερινό ημιτελικό του Final 4 με τη Φενέρμπαχτσε.

Στις 14:00, βάσει προγράμματος έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται στον σταθμό ΗΣΑΠ στο Φάληρο για να μεταφερθούν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μέσω των social media του μεταφέρει τις πρώτες εικόνες από τον σταθμό με τους φίλους των ερυθρολεύκων να έχουν αρχίσει να βρίσκονται στον χώρο.

Λίγα λεπτά πριν τις 15:00 ξεκίνησαν οι πρώτοι συρμοί για το T-Center…

Σας θυμίζουμε την ανακοίνωση του ΣΤΑΣΥ για τις ρυθμίσεις που γίνονται σήμερα...

Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα Παρασκευή 22/05, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι 2 σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.