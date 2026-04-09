Δύο γυναίκες θα βρίσκονται ανάμεσα στους συνολικά 52 διαιτητές που θα διευθύνουν αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αμερικανίδα Τόρι Πένσο και η Μεξικανή Κάτια Γκαρσία συμπεριλήφθηκαν στη λίστα διαιτητών που ανακοίνωσε η FIFA για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά σε δύο μήνες. Τρεις γυναίκες επιλέχθηκαν ως βοηθοί διαιτητές και μία ως διαιτητής VAR.

Είναι η δεύτερη φορά που γυναίκες διαιτητές συμμετέχουν σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια είχαν επιλεγεί τρεις γυναίκες διαιτητές και τρεις βοηθοί διαιτητές.

Η Πένσο ήταν η διαιτητής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2023.

Η FIFA δήλωσε ότι οι επιλογές έγιναν βάσει της «μακροχρόνιας αρχής της ποιότητας πάνω απ’ όλα».

«Το γεγονός ότι έξι γυναίκες αξιωματούχοι αγώνων έχουν επιλεγεί συνεχίζει μια τάση που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια στο Κατάρ, καθώς στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της γυναικείας διαιτησίας», δήλωσε ο επικεφαλής διαιτησίας Πιερλουίτζι Κολίνα.

Η FIFA ανακοίνωσε ότι συνολικά 170 αξιωματούχοι αγώνων - 52 διαιτητές, 88 βοηθοί διαιτητές και 30 διαιτητές VAR - θα συμμετάσχουν στο τουρνουά. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τους 139 αξιωματούχους το 2022.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και το πρώτο που θα συνδιοργανωθεί από τρεις χώρες.

Αρκετοί διαιτητές που συμμετείχαν στο τουρνουά του 2022 θα επιστρέψουν, μεταξύ των οποίων και ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ, ο οποίος είχε διευθύνει τον τελικό πριν από τέσσερα χρόνια.

Από τη λίστα απουσιάζει ο Κονγκολέζος διαιτητής Ζαν-Ζακ Νταλά, ο οποίος είχε διευθύνει τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής τον Ιανουάριο, όταν η Σενεγάλη νίκησε το Μαρόκο στην παράταση. Τον περασμένο μήνα, το αποτέλεσμα ανατράπηκε αιφνιδιαστικά από τη συνομοσπονδία ποδοσφαίρου της Αφρικής και ο τίτλος απονεμήθηκε στο Μαρόκο.

Η Σενεγάλη έχει προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης και και οι δύο χώρες ισχυρίζονται ότι είναι πρωταθλήτριες Αφρικής εν αναμονή της τελικής απόφασης.

