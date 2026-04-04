Ιταλία: Οι διεθνείς είχαν απαιτήσει πριμ 300.000 ευρώ πριν τη Βοσνία για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Ακόμη πιο δύσκολη έγινε η κατάσταση στην Ιταλία για τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σε δημοσίευμά της η «La Repubblica» αποκάλυψε πως οι παίκτες πριν το ματς με τη Βοσνία είχαν απευθυνθεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας απαιτώντας, λίγο-πολύ, πριμ για την πρόκριση της ομάδας στο Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα είχαν ζητήσει περίπου 300.000 ευρώ, ένα ποσό το οποίο θα μοιράζονταν στους 28 ποδοσφαιριστές που είχαν συμμετοχή στους αγώνες της ομάδας, με τον κάθε έναν να παίρνει τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Ωστόσο, το δημοσίευμα αυτό συνεχίζοντας αναφέρει ότι η διοίκηση της ιταλικής ομοσπονδίας δεν έκανε αποδεκτό αυτό το… αίτημα.

Η La Repubblica ξεχωρίζει τη στάση του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος όταν ενημερώθηκε για τα πλάνα αυτά των διεθνών είχε εκνευριστεί ζητώντας τους κάτι τέτοιο να μην το κάνουν, να συγκεντρωθούν απόλυτα στο αγωνιστικό μέρος και πρώτα να καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση στο Μουντιάλ και μετά εάν θέλουν να ζητήσουν ένα χρηματικό μπόνους.

Φυσικά, οι αντιδράσεις της κοινής γνώμης στην Ιταλία είναι ακόμη πιο έντονες με τους ποδοσφαιριστές να δέχονται ακόμη πιο σκληρή κριτική.

