Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα και μάλιστα κατέληξαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Πλέον καλούνται να πάρουν το Κύπελλο Ελλάδος για να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό τους εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα είναι από τους παίκτες όπου δεν βρήκε πολύ… χώρο επί Τερίμ ωστόσο είναι διαθέσιμος για το τελευταίο ματς της σεζόν.

Ο Ισπανός εξτρέμ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι είναι αυτός που έκρινε τον τελευταίο τίτλο του Τριφυλλιού για το Κύπελλο του 2022 κόντρα στον ΠΑΟΚ.

