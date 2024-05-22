Μητσοτάκης: Πρόταση μου στην ΕΠΟ από δω και πέρα ο τελικός του Κυπέλλου με κόσμο μόνο στο ΟΑΚΑ

Ξεκάθαρη θέση υπέρ της διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο μόνο στο ΟΑΚΑ από τη νέα σεζόν πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Open αναφέρθηκε στα σημαντικά αθλητικά γεγονότα των τελευταίων ημερών αποκαλύπτοντας την πρόθεσή του να κάνει πρόταση στην ΕΠΟ έτσι ώστε από τη νέα σεζόν ο τελικός του Κυπέλλου να διεξάγεται μόνο στο ΟΑΚΑ.

«Το ζήτημα αυτό αφορά την ΕΠΟ. Εγώ, αν περνούσε από το χέρι μου, ο τελικός του Κυπέλλου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπως γίνεται στην Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Αυτή είναι η πρότασή μου για τον επόμενο τελικό και ελπίζω η πρότασή μου να γίνει αποδεκτή από την ΕΠΟ και να μην υπάρχει πλέον συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Κάνουμε μεγάλες παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ και στο κυρίως στάδιο του ΟΑΚΑ, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί και αγώνες στίβου και ποδοσφαιρικούς αγώνες, και βάζω την πρόταση στο τραπέζι για να την κάνει αποδεκτή και να γίνεται μόνιμα εκεί ο τελικός του Κυπέλλου», ανέφερε, ενώ νωρίτερα είχε σχολιάσει για τα μέτρα ασφαλείας στα γήπεδα...

«Θυμάστε την κριτική που μας ασκήθηκε όταν κλείσαμε τα γήπεδα, τα οποία έπρεπε να ανοίξουν με ασφάλεια. Και δεν μπορεί κανείς να μας αμφισβητήσει ότι υπήρξε εξέλιξη και ότι τα γήπεδα άνοιξα στα επίπεδα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με μία υπόθεση της τραγικής δολοφονίας του Γιώργου Λυγγερίδη και το κράτος να αποδεικνύει ότι μπορεί να τα βάλει με οργανωμένες συμμορίες και το έγκλημα», κατέληξε.

Τι είπε για τον τελικό του Conference League και το Final-4 της Ευρωλίγκας

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στον τελικό του Conference League στον οποίο συμμετέχει ο Ολυμπιακός και στο Final-4 της Ευρωλίγκας με την παρουσία του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού…

«Έχω πει, μακάρι, αυτό θέλουν όλοι οι υγιείς φίλαθλοι. Μακάρι να κερδίσει για πρώτη φορά ελληνική ομάδα στο Conference League και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό της Ευρωλίγκας. Θα ήθελα πολύ να είμαι και θα ξεκλέψω λίγη ώρα για να πάω. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, καθίστε να δούμε. Επειδή ήμουν αρκετά εύστοχος στις προβλέψεις μου, είπα να μην προκαλώ τη μοίρα μου και λέω να σταματήσω. Να πούμε ότι το χιούμορ είναι απαραίτητο και ο αυτοσαρκασμός είναι απαραίτητος. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την ουσία της πολιτικής», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.