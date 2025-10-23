Έτοιμος να κάνει την υπέρβαση και να ρεφάρει ο Παναθηναϊκός! Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην Ολλανδία όπου σήμερα στις 17:30 αντιμετωπίζει τη Φέγενορντ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η αποστολή των «πρασίνων», προφανώς και δεν είναι εύκολη, καθώς πρόκειται για το δυσκολότερο, πιθανώς, εκτός έδρας ματς σε αυτή τη League Phase, απέναντι σε μια ομάδα άκρως φορμαρισμένη, αλλά εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός μετρά τρεις βαθμούς από την εντυπωσιακή νίκη στη Βέρνη με σκορ 4-1 επί της Γιούνγκ Μπόις. Ωστόσο αυτή στη δεύτερη αγωνιστική «σβήστηκε», εξαιτίας της σοκαριστικής εντός έδρας ήττα από την Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκορ 2-1.

Εκτός από αυτό ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει και τη «μάστιγα» των τραυματισμών, οι οποίες έφεραν και ανακατατάξεις στην ευρωπαϊκή λίστα. Συγκεκριμένα πέραν του Ρενάτο Σάντσες και του Φακούντο Πελίστρι, που σύντομα θα είναι ξανά διαθέσιμοι, ο Σίριλ Ντέσερς, έμεινε εκτός λόγω κάκωσης στην ποδοκνημική. Για τον λόγο αυτόν ο Μίλος Πάντοβιτς εισήλθε στη λίστα αντί του Νιγηριανού μετά από σχετική άδεια που πήρε ο Παναθηναϊκός από την UEFA.

Στόχος του Παναθηναϊκού είναι να αιφνιδιάσει, αλλά και να είναι πολύ προσεκτικός απέναντι στην ομάδα του Ρότερνταμ η οποία διαθέτει πολλή ποιότητα. Με την αποστολή ταξίδεψαν όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένου και του Σίριλ Ντέσερς, που ακολούθησε την ομάδα παρά τον τραυματισμό του.

