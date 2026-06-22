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Ο Ομπράντοβιτς ξανά στο «σπίτι» του: Η υποδοχή των συνεργατών του στον Παναθηναϊκό - Δείτε βίντεο

Δείτε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στο T-Center ως προπονητής του Παναθηναϊκού

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Περίπου μια ώρα πριν την προγραμματισμένη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε στο Telekom Center.

Ο «Ζοτς» συνοδευόταν από τον άλλοτε γυμναστή στην πρώτη θητεία του «Ζοτς» και πλέον γενικό αρχηγό της ομάδας, Σάββα Αρώνη.

Τον υποδέχτηκαν επίσης ο general manager της ΚΑΕ, Δημήτρης Κοντός, ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ Νίκος Παππάς, ενώ είχε και μια ζεστή αγκαλιά με τον επί σειρά ετών υπεύθυνο ασφαλείας της ομάδας, Μιχάλη Γεωργαντή, προτού κατευθυνθεί στο γραφείο του.

Μάλιστα, ο «Ζοτς» ακούγεται στο βίντεο να μιλά ελληνικά ρωτώντας τους συνεργάτες του «Πού πάμε;».

Δείτε το βίντεο που ανέβασε ως story η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Instagram:

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Telekom Center Athens
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