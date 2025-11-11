Ο Κένεθ Φαρίντ θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με την Παρί, έχοντας έρθει για να καλύψει το κενό που έχουν δημιουργήσει οι τραυματισμού στη θέση «5».



Στην πρώτη του συνέντευξη ως παίκτης του «τριφυλλιού», ο 35χρονος Αμερικανός τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στην εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ενώ μίλησε επίσης για τον Χουάντσο, τον Ναν, αλλά και για το ότι θα δίνει τον καλύτερό του εαυτό όποτε πατάει στο παρκέ!

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για το τι τον παρότρυνε περισσότερο στο να πάει στον Παναθηναϊκό: «Οι οπαδοί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στο κοινό, στην κραυγή που βγάζουν και στην ενέργεια που δίνουν. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό».



Για το πόσο ενθουσιασμένος είναι που θα ξανασυναντηθεί με τον Χουάντσο: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν ο rookie μου όταν μπήκα στο ΝΒΑ. Πάντα πίστευα ότι ο Χουάντσο είναι σπουδαίος παίκτης και δουλεύει σκληρά».



Για το αν αυτό τον κάνει να νιώθει πιο ασφαλής εδώ: «Νιώθω ασφαλής όπου κι αν πάω, γιατί η ενέργειά μου ήταν πάντα θετική και πάντα φέρνω θετική ενέργεια γύρω μου».



Για το τι θα ήθελε να ξέρουν οι συμπαίκτες του και το προσωπικό της ομάδας για εκείνον εκτός παρκέ: «Στην πραγματικότητα είμαι ένα πολύ χαρούμενο άτομο, είμαι σαν ένα μεγάλο παιδί. Αν και στο γήπεδο βγάζω μία περσόνα που μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτική ή επιβλητική. Αυτός είναι απλώς ο τρόπος που είμαι».



Για το αν υπήρξε κάποιος παίκτης που του έκανε εντύπωση: «Ήταν η πρώτη χρονιά του Κέντρικ, ήρθε εδώ και κυριάρχησε στο πρωτάθλημα».



Για το τι θα έκανε αν δεν υπήρχε το μπάσκετ στη ζωή του: «Λατρεύω το βόλεϊ, οπότε θα ήμουν πάλι αθλητής».



Για το τι παρεξηγούν συνήθως οι άνθρωποι για εκείνον: «Οι άνθρωποι νομίζουν μερικές φορές ότι είμαι κακός εξαιτίας του τρόπου που παίζω μπάσκετ. Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός».



Για το αν θα δούμε το «Greek Manimal» αυτή τη σεζόν: «Κάθε φορά που δένω τα παπούτσια μου για να παίξω, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Οπότε ναι, θα δείτε τον "Manimal" αυτή τη σεζόν. Κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα».

